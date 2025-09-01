南部人好慘？癌症、肥胖居高不下　全台最胖是雲林、六都最肥是高雄

▲2025年《康健》「永續健康城市大調查」顯示，高雄是六都中最肥胖城市。（圖／記者李毓康攝）

文／康健雜誌、林慧淳

2025《康健》永續健康城市大調查出爐！從北到南，台灣的健康地圖正悄悄劃出一道分界線。有城市努力篩檢，癌症死亡率卻依舊高；也有城市體重直線下滑，卻仍在關鍵指標落後。當「健康台灣」願景遭遇現實，哪些縣市能交出漂亮成績單？

「健康台灣」是國家發展的重要方向，除了中央政策指引，更需要在每個城市深耕落地。2025《康健》「永續健康城市大調查」，以5大構面、21個指標，全面體檢各縣市在癌症與慢性病防治等「健康台灣」核心項目上的具體作為。

六都組台北奪冠、高雄墊底，非六都彰化、嘉市名列一二

調查結果顯示，藍營城市表現普遍較佳，六都組由台北市拔得頭籌，綠營的台南市以小博大拿下亞軍，唯一由醫師主政的高雄市卻墊底；非六都組則由人口最多的彰化縣封王，本島面積最小的嘉義市拿下亞軍。(表1)

▲2025《康健》「永續健康城市大調查」排名。圖片來源 / 康健雜誌

細究各項指標，在癌症死亡率呈現北低南高的先天格局並未改變，愈往南部愈高。至於攸關慢性病的肥胖率，全國以新竹市、嘉義市、宜蘭縣最低，而肥胖比率最高的城市，非六都為農業縣的雲林和屏東，高雄市則是六都中唯一瘦身失敗的城市，且肥胖率還持續成長中。

癌症防治從篩檢開始，台南癌症篩檢率全台第一

「健康台灣」政策中，癌症防治是重中之重，提高篩檢率是縣市政府必須努力的方向。六都中，台南市以平均41.5%的「四癌篩檢率」表現最佳，其次為新北市的36.7％，最差的則是桃園市和台北市。(表2)

▲癌症防治城市排行榜。圖片來源 / 康健雜誌

非六都組中，彰化縣（39.1％）與嘉義市（37.7％）表現突出，雲林縣與台東縣則敬陪末座。

值得注意的是，雖然癌篩率高，但對應的「癌症標準化死亡率」卻未必最低。例如六都癌症死亡率最低的城市是台北市與桃園市，非六都則是新竹市與新竹縣。前環保署副署長、律師詹順貴認為，這可能和各地產業結構與環境污染有關，中南部空氣品質較差，恐影響癌症發生率。「但篩檢一定要好好做，不做，會更慘，」台南市衛生局長李翠鳳強調。

高雄肥胖率六都最高，台中成全台「瘦身冠軍」

肥胖被視為多種慢性病的「萬病之源」，因此各城市的肥胖率格外受到關注。根據「2024年BMI過重或肥胖比率」指標，六都中最胖的城市是高雄市（41.3％）和新北市（40％）；非六都組則為雲林縣（43.1％）與屏東縣（42.5％）。(表3)

▲肥胖城市排行榜。圖片來源 / 康健雜誌

然而，整體趨勢上仍有亮點。多數城市的過重與肥胖比率較前一年有所下降，其中，台中市從42.9％降至38.4％，降幅高達10.5％，成為全台「瘦身冠軍」。相反地，高雄市則是六都唯一肥胖率上升的城市，從40.1％攀升至41.3％。

從整體成績來看，2025《康健》「永續健康城市大調查」，從健康促進、篩檢與照護、環境、結果、政策規劃等5大面向，蒐集政府公開數據，並由專家委員針對各縣市所提供的政策規劃內容進行評比，最終發現藍營縣市普遍表現較佳。

藍營橫掃：台北穩居六都冠軍、非六都由彰化縣掄元

六都第一的台北市，在「健康促進」與「結果」構面均表現第一，顯示從政策推動到實際成效皆有亮眼成果。雖然在「篩檢與照護」構面表現相對較弱，僅列六都之末，但總分仍穩居冠軍。台南市則以強大的政策規劃力脫穎而出，該構面獲得評審一致好評，拿到六都最高分，「健康促進」、「篩檢與照護」亦分居第二，總成績僅次於台北。

相較之下，高雄市雖為大都會區，卻名列六都最後，問題出在「結果」分數偏低，包括癌症、心血管疾病死亡率、自殺率皆為六都最高，糖尿病與慢性腎臟病死亡率也高於多數城市。

非六都組方面，彰化縣以「政策規劃」第一、「結果」第三的佳績奪冠；嘉義市雖僅有26萬人口，卻憑藉「健康促進」第一，以及「篩檢與照護」、「政策規劃」均列第3的成績，成功躋身亞軍。

從癌症防治到肥胖管理，從健康促進到政策規劃，2025《康健》「永續健康城市大調查」揭示城市之間的差距，也凸顯健康治理的挑戰與契機。每個縣市的表現，不僅反映政策推動的力度，更關乎居民的生活品質與平均壽命。如何在有限資源下打造更公平、更友善的健康環境，將是所有城市領導者接下來必須共同面對的關鍵課題。

