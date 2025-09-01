獨／知名音樂教室有狼師！1對1吉他課三度摸腿抓胸...國中妹崩潰

▲知名連鎖音樂教室爆醜聞，賴姓吉他師趁一對一授課伸狼爪猥褻14歲少女。（示意圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

某知名英文字開頭的連鎖音樂教室賴姓吉他老師，趁著一對一吉他課，連續3週假藉「按摩」之名，竟把14歲女學生小琳（化名）腳拉到自己腿上搓揉，手還一路往上遊走到胸口上緣，更伸進膝蓋、大腿內側上下其手，最後還恐嚇：「不准對外提起」，女學生事後告訴母親，報警提告，地檢署偵結依《刑法》權勢猥褻罪起訴。

年約30歲左右的賴姓吉他老師，去年間利用第一、二週課程，藉口「按摩」將女孩的腳抬到大腿上，隔著褲子觸摸小腿、肩膀；第三週更變本加厲，先在背後揉肩，再伸手到胸部上緣抓捏，小琳雖極力扭動仍未能脫身。

隨後賴師又轉到前方，先摸膝蓋，再一路往上滑到大腿內側，行徑令人作噁。事後，他甚至恐嚇小琳不得對外聲張。小琳前兩次礙於對方是老師，不敢反抗，直到第3次課後情緒崩潰，才向母親哭訴。母親聽完難過赴警局提告。

警詢、偵查時，賴師雖承認摸過肩膀、大腿，但狡辯「有避開隱私部位」、「得到同意」。然而小琳3名好友一致作證，她上課後神情緊繃、語速加快，還透露老師不斷追問「有沒有喜歡的男生、做過什麼事」，並頻頻伸手亂摸。

細心檢察官比對現場教室配置圖、勘查照片，認定小琳供述前後一致，還原狼師犯案過程，痛批他藉教學之便伸狼爪，全案依《刑法》權勢猥褻罪起訴，並建請法院依《兒少法》加重其刑。

該音樂教室品牌在台灣擁有極高知名度，分校遍布各大城市，以鋼琴、吉他、管弦樂及幼兒音樂啟蒙課程聞名，長年被家長視為專業、安全的音樂教育品牌，如今卻爆出狼師，令人難以置信。



