她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴：受夠這設計了

Threads自2023年在台灣推出後，迅速成為台灣人喜愛的社群平台之一，在台灣擁有數百萬的用戶，不過有不少用戶埋怨，Threads有1項功能很討人厭，非常容易讓人按錯，希望官方能取消或調整相關設計，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Threads表示，Threads有一項功能是「按大頭貼會追蹤到不認識人」，但她覺得這項功能對於習慣左手滑手機的人很不友善，有時候只是單純看看文章，卻會不小心按到追蹤，「每天不知道要按錯幾次」。

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人都贊同原PO，「真的，一天到晚在亂追蹤人，受夠這個功能了」、「我也是習慣左手滑手機的人，很常在不小心按到，超困擾」、「真的是天才設計」。

也有人說，「按這篇讚的當下，同時追蹤到下一篇文的作者」、「+1，頭像的追蹤按鈕真的很容易誤觸，滑一滑就不小心追蹤，然後又要取消追蹤」、「右手單滑也是會誤按到，因為愛心跟下一篇留言者的頭像離得很近，很容易順手按下+號，超煩」。