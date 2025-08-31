台大文組生畢業「轉職保全」傻了！薪水跟坐辦公室一樣：可悲

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有一名台大文科畢業生分享，畢業後懷抱熱忱從事跟科系相關的工作，只做了幾個月就感到身心俱疲，工作量與薪資嚴重不成正比。後來聽朋友建議轉行當保全，才發現「工作輕鬆、薪水卻跟原本差不多」，直呼「笑死又可悲」，貼文引來大批網友熱烈討論。

原PO表示，他畢業後懷抱著熱忱從事跟科系相關的工作，可做了幾個月後就覺得身心俱疲，興趣休閒跟工作很難兼顧，還一直覺得薪資跟工作量不成正比。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，他聽當保全的朋友講述工作內容和薪資後，便毅然決然離開辦公室，起初先做夜班機動保全，跑過三個不同案場，從白天商辦到夜間酒店，還有龜毛管委會的商辦，以及最累的車道哨。

後來則固定在社區當晚班管理員，形容「社區保全算是爽缺，空閒時間超多，可以追劇、玩遊戲，還有冷氣、冰箱跟飲水機」，甚至薪水與過去辦公室工作一模一樣，讓他忍不住感嘆「最重要也是引發我跳槽（？動機的其中一點，就是，他X的原本工作的薪水跟我現在當保全的薪水還一樣，超好笑、超可悲。」

貼文引發討論，「同意台灣的消費跟薪水根本不合正比」、「總覺得台灣的社會好像哪裡出了問題…原本可以是一塊好料的人才，竟然因為經濟資源的分配不均勻學無所用」、「文組人來報到了，我是某國立科大文組畢業，在外商當幾年光鮮亮麗的社畜賣肝後，才發現文組都是給有錢人家小孩念的，夢想這種東西不屬於普通人。」