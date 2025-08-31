快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

▲現場畫面。（圖／記者楊熾興翻攝／下同）
記者楊熾興、陳俊宏／桃園報導
桃園市中壢區龍安街一處民宅今天清晨發生火警，造成1名大人、4名小孩不幸死亡，最小年僅9歲。
消防局5時31分獲報，出動消防人員79名、消防車27輛、救護車7輛，5時40分到達，6時17分撲滅火勢，現場為地上3層RC結構建築物，起火層為3樓臥室，燃燒面積25平方公尺。
消防在3樓發現5位民眾（黃姓35歲女性、葉姓10歲男性、葉姓9歲男性、葉姓10歲女性及葉姓9歲女性）均明顯死亡，未送醫，至於起火原因還有待釐清。
