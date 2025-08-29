機會難得！42萬原保地法拍限時搶標　2200萬花蓮買半個山頭

▲壯觀的360度視野，花蓮縣壽豐鄉山嶺段2地號農地，幾乎買下半個山頭。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮分署9月份的「123全國聯合拍賣會」將於9月2日登場，本次拍賣會值得關注之新拍賣標的，為位於「花蓮縣秀林鄉柏拉腦段279地號」之原住民保留地，面積2500.60平方公尺，約為756.43坪，程序為第一次拍賣，底價親民僅新台幣42萬元，對原住民保留地標的有興趣的民眾可至該分署拍賣網站查看，把握機會進場投標。

▲位於花蓮縣秀林鄉柏拉腦段之原住民保留地，面積約為756.43坪第一次拍賣，底價僅42萬。



此外，當日另有諸多優質不動產拍賣物件，例如太麻里日昇大道旁(北橋段、北溪段)共7筆市地重劃區之土地合併拍賣，面積合計為3000.94平方公尺，已為第二輪第3次拍賣，底價下殺至1,771萬4,900元。另有「花蓮縣光復鄉大豐段412地號」優質耕地，面積2642.16平方公尺，底價只要150萬元。另有一位於花蓮七七高地特殊標的，具壯觀的360度視野，地號為「花蓮縣壽豐鄉山嶺段22、32地號」，面積合計29,583.34平方公尺，幾乎買下半個山頭，第四拍底價為2,272萬2,000元。

此外，台東知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」套房，自114年7月8日起，共9間進入特別變賣程序，公告未逾2個月，已有4間(第3標、第9標、第11標及第13標)有第三人應買，剩下最後5間，投資自用兩相宜，要買要快。