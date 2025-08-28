吳鳳科技大學攜手產業園區　推動數位化升級

▲▼ 吳鳳科技大學巡迴列車於8/26號召嘉義縣產業園區廠商共同推動數位與低碳轉型 。（圖／吳鳳科技大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學 26 日與經濟部產業發展署攜手舉辦「數位動能工作坊_吳鳳科大巡迴列車」，活動在嘉義市忠孝路 600 號盛大展開，號召嘉義縣產業園區廠商共同參與。此次活動由 研究發展處 主導，並整合 機械與智慧製造工程系與電機工程系的專業能量，展現學校跨領域結合的特色，為地方產業升級注入新動能。

工作坊由產發署代表、工研院專家以及吳鳳科技大學研發長顏思偉共同揭開序幕。首先由工研院專家介紹產發署「數位管理共好加值計畫」，協助企業導入 AI 工具、數位營運系統與低碳製程，提升決策效率與市場競爭力。接著，滿益金科技經理林俊源分享企業在精實管理與全廠數位化過程中的實務成果，透過能源管理系統與數據透明化，不僅降低碳排放，更帶來生產效率的顯著提升。

美銘國際科技副理戴士翔則從碳盤查出發，解析企業如何逐步實踐「低碳化＋智慧化」雙軸轉型，建構永續競爭優勢。最後，吳鳳科技大學由顏思偉研發長代表說明校方的產業服務能量。他指出，研究發展處在跨單位資源整合上扮演樞紐角色，機械與智慧製造工程系深耕智慧製造與碳管理，電機工程系則專注於能源應用與智慧控制，提供企業於智慧檢測、物流與精準管理上的創新解方。透過系所的合作，吳鳳科大正逐步建立「智慧＋低碳」的多元產學服務能量。

此次工作坊不僅傳遞政策訊息，更透過產業案例展現轉型成果，讓在地廠商看見數位化與低碳化的實際效益。吳鳳科技大學期望藉由跨領域團隊的專業支持，攜手政府與企業，共同形塑嘉義及雲嘉南地區低碳智慧產業聚落，邁向綠色永續與智慧升級的新未來。