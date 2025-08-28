　
地方 地方焦點

老城故事多！　《桃澗時記》特展桃園場昔桃園第一派出所登場

▲《桃澗時記》特展桃園場登場

▲ 桃園文史工作者藍博瀚(右二)向市長張善政介紹桃園老城區故事。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市轄管13行政區，桃園與中壢為南北兩大區，擁有豐富的歷史與人文底蘊。為了讓市民重新認識老城發展歷程與故事，市府都發局、文化局推動舊城再生計畫及認識舊城故事，27日於桃園區大廟景福宮旁、早年被稱為桃園第一派出所的景福所舊址，舉辦「桃澗時記-舊城人文史地歷史調查研究計畫成果展」。

市長張善政表示，在許多國家老城區因有豐富的歷史與文化，經政府舊城再造，吸引各地觀光客前來。桃園區與中壢區是桃園市早年發展最熱絡的兩大區，為重振老城區的觀光發展，市府擇訂桃園區大廟景福宮周邊，做為桃園舊城再生的關鍵因素。

▲《桃澗時記》特展桃園場登場

▲都發局局長江南志（左）認為，舊城再生計畫不僅是空間的改善，更是文化魅力的展現。（圖／記者楊淑媛攝）

都發局局長江南志指出，「舊城再生」的目標在於讓舊城「更適合行走、更具吸引力、更有趣」。市府以景福宮為核心，逐步推動周邊主要道路人行環境的改造，提供市民更舒適安全的步行空間，並透過歷史文化導覽、特色小旅行、公共藝術創作與老屋活化，讓舊城再生計畫不僅是空間的改善，更是文化魅力的展現，再現桃園舊城榮景。

▲《桃澗時記》特展桃園場登場

▲文化局局長邱正生（左三）指出，該局出版專書《桃仔園、澗仔壢－雙城舊事》，期完整記錄雙城的發展脈絡與文化記憶。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局局長邱正生表示，《桃澗時記》特展自8月11日於中壢壢景町分局長宿舍展出後，今（27）日延伸至桃園大廟口派出所登場，以桃園與中壢兩地舊城為核心，從歷史、產業、建築到庶民生活，全面呈現雙城發展的文化脈絡。

桃園展區除特別規劃「三大家族」專題，介紹陳合發家族、彭家泰益商行與吳家信東商店的產業歷程外，也重現特殊街區的歷史場景。此外，本次特展亦延伸出版專書《桃仔園、澗仔壢－雙城舊事》，透過田野調查、耆老訪談、老地圖與市民共筆，完整記錄雙城的發展脈絡與文化記憶，讓觀眾能在展覽與書籍之間獲得更全面的理解與體驗。

▲《桃澗時記》特展桃園場登場

▲「桃澗時記-舊城人文史地歷史調查研究」計畫主持人、中央大學教授鄭政誠。（圖／記者楊淑媛攝）

「桃澗時記-舊城人文史地歷史調查研究」計畫主持人、中央大學教授鄭政誠表示，此計畫之推動不僅僅是今日展覽的呈現，更涵蓋包括市民共筆、名人講堂、世界咖啡館、專書出版及紀錄片製作等多項工作，是一項規模龐大、內容豐富的計畫。期盼透過此計畫，鼓勵民眾從自身家庭與生活經驗出發，書寫自己屬於桃園、中壢的動人故事，為地方留下珍貴文化印記。

▲《桃澗時記》特展桃園場登場

▲《桃澗時記》特展。（圖／記者楊淑媛攝）

包括；市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、市府文化局長邱正生、都發局長江南志、桃園區長許敏松、計畫主持人鄭政誠、執行團隊藍博瀚、陳家豪、陳錦昌、唐植梅、桃園景福宮主任委員簡征潭、人權工作者陳銘城等均一同出席活動。

08/27 全台詐欺最新數據

桃澗時記特展桃仔園老城大廟景福宮舊城再生

