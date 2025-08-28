超狂混搭！4款爆紅創意特調，今夏最夯消暑神飲你喝過幾種？

▲炎炎夏日，來一杯冰涼的水果牛乳乾杯最消暑！。（圖／記者周宸亘攝，下同）

夏天熱到爆！氣溫屢破新高讓人快融化，這時來一杯冰涼飲料才是王道！但你有想過木瓜牛乳配檸檬氣泡水、西瓜牛乳配乳酸飲料嗎？最近網路瘋傳各種「八竿子打不著」的創意特調，不但意外搭出驚人好味道，還讓網友一試成主顧，在家就能輕鬆DIY做出手搖飲等級的消暑飲品，直呼「挖到寶藏飲料」！

這股特調風潮其實源自社群爆紅的「木瓜牛乳+汽水」喝法，讓網友突發奇想「為什麼都沒人做類似的？」於是開始自己動手實驗，沒想到一試驚為天人，「買超商的木瓜牛乳，加入冰塊和各種飲料，外觀還能做出漸層感！」實測網友興奮分享，「喝起來清甜，尾韻帶有果香，檸檬氣泡跟木瓜香融合的淡淡香氣在鼻腔裡打轉，超順的！」，還有人為複製人氣爆紅神飲木瓜牛奶冰沙平替版，直接把木瓜牛乳冰進冷凍庫做成木瓜牛乳冰沙，再淋上牛奶，不但漸層美觀，入口冰涼解膩更有驚喜感，也因此開發出更多意想不到的組合。

▲統一木瓜牛乳不只單喝好喝，加入檸檬氣泡水、冰沙等創意變化，口感更升級！

在這些意想不到的組合中，最讓特調風潮再掀高峰的，正是受到知名韓星在節目中點名的「西瓜烏龍」組合啟發，創意滿滿的台灣網友立刻想到手邊常見的統一西瓜牛乳，開始進行各種神奇實驗，其中最受歡迎的「西瓜牛乳＋烏龍青茶」讓人驚豔，茶香與西瓜的果甜香氣巧妙融合，不僅視覺上能做出美麗的粉嫩色系，口感更是清爽不膩，完全顛覆了對傳統茶飲的想像，比手搖飲還要清涼解膩，而且荷包完全沒壓力，在家就能調出網美等級的飲料，另一款「西瓜牛乳＋乳酸飲料」同樣讓人直呼不可思議，原本只是好奇心驅使的嘗試，竟然開發出令人驚艷的消暑組合，西瓜牛乳的天然清甜遇上乳酸飲料的微酸，產生奇妙的化學反應。

四款人氣特調製作方法大公開

木瓜牛乳冰沙：將統一木瓜牛乳直接冰進冰箱冷凍庫，結凍後放微波1分鐘，再以叉子動手戳成碎冰狀，淋上牛乳，不但漸層美觀，喝起來冰涼又解膩，完全顛覆想像！

木瓜牛乳檸檬氣泡飲：準備統一木瓜牛乳以及UNI SPARKLING檸檬風味氣泡水，以2：1的比例加入檸檬氣泡飲後，氣泡感讓口感瞬間升級，香香甜甜帶點獨特風味，清爽度滿分。

西瓜牛乳＋烏龍青茶：先放冰塊在杯底，接著加入統一西瓜牛乳，緩慢注入純喫茶烏龍青茶，製造出粉嫩色系的視覺效果，茶香與果香交融，清爽消暑又不膩口。

西瓜牛乳＋乳酸飲料：統一西瓜牛乳的清甜遇上多多活菌發酵乳原味，居然意外和諧，網友形容「喝起來爆擊味蕾」，夏日限定的味覺驚喜。

▲統一西瓜牛乳混搭烏龍青茶、乳酸飲料等神奇組合，顛覆你的味覺想像！

最讓人心動的是，這些創意特調完全不需要特殊材料！只要到巷口的便利商店就能買到所有需要的飲料，透過簡單步驟就能調出專業等級的消暑飲品，網友分享心得，「不僅有層次感，也很清爽消暑，重點是CP值超高！」

這股DIY特調熱潮在社群媒體延燒，網友紛紛化身「味覺實驗室」研究員，不斷嘗試各種意想不到的組合，連帶讓統一水果牛乳系列也意外成為網路人氣商品，「喝法很有潛力」、「創意搭配感覺味道會很有趣」、「搭配太炫炮了」、「今年夏天最有趣的味覺驚喜，就從統一木瓜牛乳、統一西瓜牛乳混起來！」