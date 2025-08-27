驗證碼狂打錯！RO玩家帳號被ban求償22萬　下場曝光

▲一名玩家控訴遊戲公司僅因驗證碼輸錯就封鎖其帳號，要求賠償22萬元。（示意圖／Photo AC）

文／CTWANT



高雄一名章姓男子與兒子共用同一帳號玩線上遊戲《RO仙境傳說》，卻因遭遊戲公司懷疑使用外掛程式而被封鎖帳號。章男不服，主張兒子僅因打字輸入驗證碼時多按空白鍵，才導致無法通過測試，進而損失價值約22萬元的虛擬裝備與遊戲幣，因此提告要求遊戲公司賠償。然而法院審理後認定，帳號確有違規情形，遊戲公司封號有理，判章男敗訴。

判決書指出，事件發生於去年6月6日清晨，當時章男的兒子正在操作遊戲角色。線上GM（遊戲管理員）懷疑該帳號使用外掛，要求輸入驗證碼「啟海伊洛學院開學」以證明有人在電腦前操作。但章男的兒子未能正確輸入，帳號隨即遭到封鎖。

章男事後主張，遊戲公司訂定不平等規則，掌握遊戲「生殺大權」，害他白白損失價值22萬元的裝備和虛擬幣。對此，遊戲公司回應稱，該帳號已有違規紀錄，第一次雖勉強通過查驗，但第二次與第三次均未過關，才依規定進行封號處分。此外，公司也指出，章男從未在遊戲中課金，屬於「零消費玩家」，因此並未遭受實際財產損失。

法院審理時，傳喚當時負責查緝的遊戲管理員作證。他表示，發動查緝前，曾觀察帳號行為30秒至1分鐘，發現該角色短時間內持續重複施放技能、打怪、撿道具與移動，行為模式與真人操作明顯不同，因此才啟動驗證。記錄顯示，章男的帳號在去年5月15日曾被查緝一次並通過，但5月18日及6月6日兩度未能通過驗證，才依規定永久封號。

法官審酌證據後認為，章男帳號確有違反遊戲規範情形，遊戲公司執行封號並無不當，因此駁回請求，判章男敗訴，全案可上訴。

延伸閱讀

▸ 「我想吃蛋餅」高雄通緝犯違停買古早味蛋餅 遭警方盤查識破

▸ 船長精神不濟遇上大退潮 澎湖西嶼漁船返港觸礁擱淺

▸ 原始連結