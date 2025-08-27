空軍人夫偷吃同僚妻！官舍公然養小三...還囂張環島旅行

▲一名空軍軍官與人妻儘管被揭發外遇，導致被迫退伍，依然甜蜜牽手環島旅行。（示意圖，photoAC）

空軍軍官阿偉（皆化名）與妻子小玲原本有個幸福的家庭，還有個可愛的孩子。然而，這份幸福卻在阿偉偷吃人妻柔柔後變調。兩人不僅在軍方宿舍裡公然同居，就連被懲處後還高調環島旅遊，這段婚外情最後讓兩段婚姻都走向破碎，心碎的小玲一狀告上法院，要求阿偉與柔柔連帶賠償她80萬元精神賠償金。

小玲控訴，她和阿偉是在2019年結婚，一直到去年9月才正式辦理離婚。早在去年2月她便發現阿偉與柔柔之間有曖昧訊息，甚至還知道柔柔懷了阿偉的小孩，儘管阿偉承諾會與柔柔徹底分開，但他卻用軍中很忙當藉口，越來越少回家，實際上卻與柔柔同住軍中官舍，後來甚至還搬到外面租屋同居。

小玲崩潰哭訴阿偉和柔柔的親密關係根本是眾人皆知，從來就不是什麼一時衝動。去年5月兩人因柔柔丈夫告發外遇，並向軍方揭發他們外遇的照片和資料，兩人因而受到懲處被迫退伍。然而，這一切並未讓他們收斂，兩人竟在6月底大搖大擺手牽手環島，完全不在乎別人的眼光。

小玲表示自己掌握阿偉與柔柔兩人曖昧訊息，以及他們勾肩依偎、在官舍自拍、租屋處過夜等海量照片。長期遭受背叛讓她身心俱疲，需定期求診精神科，她認為阿偉和柔柔的行為早已越界，徹底毀了她的婚姻，嚴重侵害其配偶權，因此提告求償連帶賠償80萬元。

但阿偉和柔柔反駁，強調他們早在去年2月就開始跟小玲協商離婚和賠償事宜，後續阿偉的姊姊還幫忙墊付140萬元，其中包含高達80萬元之和解金。因此認為已完成賠償，小玲無權再次提告。

法官在審理時指出，就算阿偉和小玲的婚姻當時出了問題，阿偉和柔柔的關係也已超越正常社交範疇，法官強調，婚姻是家庭的基石，絕不容許第三者以任何藉口介入破壞。最後，法官認定小玲確實因此事受到精神打擊，同時衡量雙方經濟狀況等因素，最終判決阿偉與柔柔需連帶賠償小玲30萬元。



