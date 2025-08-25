　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市警發布88名中階警官人事令　從副分局長到所長都調整

▲台北市政府警察局外官。（圖／翻攝GoogleMap）

▲台北市政府警察局外官。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台北市政府警察局因應勤務及業務需求，近期進行幹部人事調整。此次人事案由局長召集3位副局長、主任秘書、督察長，以及政風室與人事室主任共同開會檢討，並依「適才適所、專才專用、品操能力、工作表現及職務歷練」等原則，進行全面考量。

警政高層經審慎討論後，共完成88名幹部的派補作業。此次異動範圍涵蓋第四至第九序列秘書、專員、副分局長，以及少年警察隊、婦幼警察隊、捷運警察隊副隊長等要職，另包含偵查隊隊長、組長、主任、股長、刑事警察大隊專員、督察員、警務正、警備隊幹部，以及基層所長、巡官等職務。北市警局強調，本次人事調整以強化組織戰力及提升行政效能為目標，期盼新任幹部能善用專業並發揮所長，持續推動治安維護與公共服務，展現更高效的執法能量。

這次人事異動職務異動人員如附一覽表，並統一於114年8月28日（星期四）離到職。


1、萬華分局副分局長江勛貴陞任本局督察室秘書
2、大安分局副分局長段智剛陞任本局犯罪預防科秘書
3、中山分局副分局長黃全愉陞任本局督察室專員(第四序列)
4、本局防治科專員(第五序列)蔡煉勇陞任本局防治科專員(第四序列)
5、大同分局副分局長陳義孟調任萬華分局副分局長
6、內湖分局副分局長楊文欽調任大同分局副分局長
7、中正第二分局副分局長楊坤明調任內湖分局副分局長
8、少年警察隊隊長翁麒豪調任中正第二分局副分局長
9、松山分局督察組組長張翊軒陞任少年警察隊隊長
10、婦幼警察隊隊長許煜凡調任大安分局副分局長
11、大安分局督察組組長陳志傑陞任婦幼警察隊隊長
12、松山分局副分局長吳坤安調任中山分局副分局長
13、北投分局副分局長鄭威信調任松山分局副分局長
14、本局秘書室秘書林佳毅調任北投分局副分局長
15、本局犯罪預防科專員(第五序列)吳添發調任本局勤務指揮中心專員(第五序列)
16、刑事警察大隊偵查第一隊隊長陳俊誠陞任本局秘書室專員(第五序列)
17、捷運警察隊副隊長詹永樟調任中正第一分局民防組組長
18、萬華分局秘書室主任黃孝勳調任捷運警察隊副隊長
19、刑事警察大隊專員張駿緯調任刑事警察大隊偵查第三隊隊長
20、萬華分局偵查隊隊長詹木順調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長
21、大同分局偵查隊隊長高玉松調任萬華分局偵查隊隊長
22、刑事警察大隊偵查第四隊隊長袁雲澂調任大同分局偵查隊隊長
23、刑事警察大隊肅竊組組長周維強調任刑事警察大隊偵查第四隊隊長
24、刑事警察大隊預防組組長徐崧騰調任刑事警察大隊肅竊組組長
25、刑事警察大隊經濟組組長黃琦鈞調任刑事警察大隊勤務指揮中心主任
26、刑事警察大隊專員林承緯調任刑事警察大隊經濟組組長
27、信義分局偵查隊隊長曾逸群調任刑事警察大隊偵查第二隊隊長
28、刑事警察大隊偵查第二隊隊長施純興調任信義分局偵查隊隊長
29、萬華分局督察組組長陳佳宏調任大安分局督察組組長
30、保安警察大隊督察組組長林聖崴調任萬華分局督察組組長
31、本局督察室督察員洪長義調任保安警察大隊督察組組長
32、士林分局督察組組長吳國鍵調任松山分局督察組組長
33、中正第二分局督察組組長魏子淘調任士林分局督察組組長
34、文山第二分局督察組組長林宇鴻調任中正第二分局督察組組長
35、本局督察室督察員鄭碩堯調任文山第二分局督察組組長
36、大同分局勤務指揮中心主任蘇信蓉調任萬華分局秘書室主任
37、保安警察大隊後勤組組長柯巧心調任大同分局勤務指揮中心主任
38、中正第一分局勤務指揮中心主任柯立福調任保安警察大隊後勤組組長
39、文山第一分局勤務指揮中心主任溫冀傑調任中正第一分局勤務指揮中心主任
40、南港分局行政組組長柯清波調任文山第一分局勤務指揮中心主任
41、本局後勤科財產股股長蘇棋秀調任南港分局行政組組長
42、本局保防科警務正馮忠堂調任本局後勤科財產股股長
43、本局防治科警務正薛博文調任刑事警察大隊專員
44、大安分局安和路派出所警務員兼所長王健仲陞任本局防治科警務正
45、本局後勤科警務正黃冠豪調任刑事警察大隊專員
46、信義分局六張犁派出所警務員兼所長盧禹澄陞任本局後勤科警務正
47、本局保安科警務正鄭俊廷調任本局督察室督察員
48、南港分局刑事警務員許書桓陞任本局保安科警務正
49、中正第一分局介壽路派出所警務員兼所長余承翰陞任本局督察室督察員
50、本局防治科警務正陳謙時調任本局保防科警務正
51、松山分局松山派出所警務員兼所長霍建元陞任本局防治科警務正
52、本局後勤科警務正林柏齡調任本局犯罪預防科警務正
53、大同分局刑事警務員黎家維陞任本局後勤科警務正
54、中山分局中山二派出所警務員兼所長陳易典調任松山分局警備隊隊長
55、中山分局圓山派出所警務員兼所長歐陽勳調任中山分局中山二派出所警務員兼所長
56、中山分局民權一派出所警務員兼所長張孝安調任中山分局圓山派出所警務員兼所長
57、中正第二分局南昌路派出所巡官兼所長劉張長誠陞任中山分局民權一派出所警務員兼所長
58、萬華分局東園街派出所警務員兼所長曾鈺舜陞任中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長
59、萬華分局大理街派出所巡官兼所長梁宇謦陞任萬華分局東園街派出所警務員兼所長
60、大同分局民族路派出所巡官兼副所長黃政維調任萬華分局大理街派出所巡官兼所長
61、中山分局中山一派出所警務員兼所長方定工調任大同分局建成派出所警務員兼所長
62、中山分局長安東路派出所警務員兼所長李欣鴻調任中山分局中山一派出所警務員兼所長
63、大同分局建成派出所警務員兼所長朱柏翰調任中山分局長安東路派出所警務員兼所長
64、北投分局長安派出所警務員兼所長鄭偉男調任松山分局松山派出所警務員兼所長
65、萬華分局康定路派出所警務員兼所長熊一鋒調任北投分局長安派出所警務員兼所長
66、信義分局六張犁派出所巡官兼副所長林錦瑞調任萬華分局康定路派出所巡官兼所長
67、大安分局和平東路派出所警務員兼所長王聖傑調任大安分局安和路派出所警務員兼所長
68、內湖分局文德派出所警務員兼所長楊開琮調任大安分局和平東路派出所警務員兼所長
69、內湖分局港墘派出所警務員兼所長王冠畬調任內湖分局文德派出所警務員兼所長
70、文山第一分局復興派出所警務員兼所長陳俊諺調任內湖分局港墘派出所警務員兼所長
71、少年警察隊警務員林文基調任文山第一分局復興派出所警務員兼所長
72、士林分局後港派出所警務員兼所長江中月陞任中正第一分局介壽路派出所警務員兼所長
73、內湖分局潭美派出所警務員兼所長蔡岱娟陞任士林分局後港派出所警務員兼所長
74、內湖分局港墘派出所巡官兼副所長郭冠呈調任內湖分局潭美派出所巡官兼所長
75、信義分局吳興街派出所警務員兼所長賴何杰調任中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長
76、中山分局警務員林健智調任信義分局吳興街派出所警務員兼所長
77、內湖分局內湖派出所巡官兼所長張哲偉陞任大安分局警務員
78、中山分局圓山派出所巡官兼副所長陳睿哲調任內湖分局內湖派出所巡官兼所長
79、中正第二分局思源街派出所巡官兼所長曹明德陞任士林分局警務員
80、南港分局舊莊派出所巡官兼所長陳永晉陞任中正第二分局思源街派出所警務員兼所長
81、中山分局中山二派出所巡官兼副所長孫晟豪調任南港分局舊莊派出所巡官兼所長
82、中山分局中山一派出所巡官兼副所長陳布長調任信義分局六張犁派出所巡官兼所長
83、士林分局警務員吳柏毅調任大安分局警備隊隊長
84、交通警察大隊警務員梁雅晨調任交通警察大隊中隊長
85、保安警察大隊中隊長李智瑋調任南港分局刑事警務員
86、中山分局警備隊隊長黃紀德調任保安警察大隊中隊長
87、保安警察大隊副中隊長王嘉明調任保安警察大隊警務員
88、大安分局警務員林孝儒調任保安警察大隊副中隊長

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

免費訂閱《ETtoday電子報》
