社會 社會焦點 保障人權

逆轉再逆轉！南投男騎樓違停挨罰　撤銷27張「二審改全繳原因曝」

▲▼ 南投男子在騎樓停自家貨車被開罰單，一審撤銷27張，但二審逆轉須全繳。（圖／翻攝自Google地圖）

▲南投男子在騎樓停自家貨車被開罰單，一審撤銷27張，但二審逆轉須全繳。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃資真／南投報導

南投縣埔里鎮一名巫姓男子將小貨車停在自家騎樓，被檢舉開罰28次違規停車，共計開罰2萬5200元，巫男不服提出行政訴訟，一審認為騎樓因增建牆面已失去人行道功能，撤銷其中27張罰單，但監理所提出上訴後，二審法官認為該騎樓仍屬於人行道部分，逆轉改判得全繳，且不得上訴。

判決指出，巫男因將貨車停在騎樓，被民眾多次檢舉，在2024年9月22日至10月17日的26天被不停檢舉，監理所共開出28張罰單，共計2萬5200元，其中27次是因停在自家騎樓，1次是停在騎樓外門口影響他車通行。

巫男不服提出行政訴訟，主張因住家處於921大地震震央位置，災後左鄰右舍基於安全考量，早已於騎樓處建構牆面、封閉通行，作為結構補強，並將騎樓作為停車用，故騎樓已不具供公眾通行之用，監理站處分未能審酌法規已反應民意變更與現場之真正情況。

監理站主張，騎樓雖屬私有地，既已成供公眾通行的人行道，卻圖一時方便妨礙行人順暢通行。且鄰舍將通道另設牆面無法通行，而自行決定不予遵守，並援為免罰之理由，均非法所允許。

▲彰化田中女子15天收64張罰單。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲巫男在短短26天內就收到28張罰單。（示意圖，與本案無關／資料照）

一審法官認為，巫男住處騎樓牆面已與鄰居騎樓間無法通行，已失去道交條例所定義之人行道功能，故撤銷其中27張罰單，僅需繳交另1張違停騎樓外門口罰單900元即可。

監理站提出上訴，二審法官則有不同見解，既然騎樓是供人通行的人行道，行為人違規占用妨礙公眾通行，則違規行為人應及時停止即時停止並消除障礙，且負有罰鍰之行政責任。換言之，若有數住戶分別違規占用其門前騎樓，妨礙公眾通行，無論其違規行為發生之先後，均應各自單獨負其行政法上之責任，發生在前之違規行為，無論其占用狀況消除與否，均不影響該騎樓尚具行人道性質之法律效果，使違規行為因此具有法律正當性。因此改判28張罰單須全數繳納。不得再上訴。

機車族武嶺狂燒胎　太管處嚴正發聲了

機車族武嶺狂燒胎　太管處嚴正發聲了

南投縣仁愛鄉武嶺停車場近日驚現三個規律圓形黑圈，宛如「麥田圈」般引人側目。監視器畫面曝光後才發現，竟是一群年輕機車騎士深夜上山，在停車場內接力狂催油門燒胎，現場白煙瀰漫，留下三個巨大胎痕。行徑引發網友怒批「太囂張」、「這不是耍帥，是找死」，相關單位也已介入調查。

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

南投1轎車墜200公尺深山谷　4人受困

南投1轎車墜200公尺深山谷　4人受困

南投游顥、馬文君挺過罷免　罷團向支持者鞠躬致歉：會承擔所有責任

南投游顥、馬文君挺過罷免　罷團向支持者鞠躬致歉：會承擔所有責任

即／「菜鳥立委」守住了！游顥自行宣布罷免失敗

即／「菜鳥立委」守住了！游顥自行宣布罷免失敗

關鍵字：

南投罰單騎樓逆轉

讀者迴響

