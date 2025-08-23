全真瑜珈主管爆索賄收回扣　畫面曝光

▲全真瑜珈捲欠款爭議再爆貪污弊案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全真瑜珈健身創立20年，全盛時間全台14間分店，曾號稱亞洲最大，今年6月業者宣稱租金考量忠孝旗艦館結束營業，將再覓新點。日前卻爆出拖欠廠商拆除工程款爭議，業者解釋廠商提供的帳戶與帳號不同、尚未驗收完畢，廠商出示影音檔打臉，並指控全真瑜珈張姓主管以「疏通上級」才能快速收款為由，私下收取回扣35萬元，控訴全真瑜珈謊話連篇、要求儘速匯款，莫再混淆視聽。

廠商A先生控訴，今年6月雙方簽訂拆除合約，20日開始動工，全真瑜珈二度未按時間支付工程款，還爆出欠薪糾紛，張姓主管向他解釋是同業抹黑，強調一定會匯款並特別交待要如期完工。A先生不敢大意，連夜趕工，不到一個月就完工。

７月１１日完工隔天，A先生致電張姓主管，對方卻告訴他想早日拿到218萬元工程尾款，必需先拿10萬元「疏通」宋姓執行長，還不斷畫大餅，指將來還有其他分店的拆除工程要交給A先生承攬，A先生只好答應，依張的指示將錢交給張的胞弟，豈料張食髓知味，二度開口討回扣。

▲全真瑜珈捲欠款爭議再爆貪污弊案。

根據A先生提供的影片，可見索賄的張姓主管強調宋姓執行長從新加坡回國後急著追討第二筆回扣，但聯繫不上廠商，過程中張先開口提到「價格20萬元，對吧！」廠商聽完則說願意直接支付25萬給張，張當場露出又驚又喜的小確幸笑容，接著提到公司計畫到台北車站找7、800坪的場地展店，工程將交由廠商承攬。

豈料，拿了錢的張卻沒辦事，訊息也不回，等不到尾款入帳的A先生找上宋姓執行長催討，宋告訴他公司財務狀況不佳，建議A先生到公司直接找財務當面討錢，A先生照辦，事後又被擺了一道。

▲張姓主管拿到回扣後食髓知味，二度以宋姓執行長的名義討錢。



