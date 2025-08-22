2越籍移工下水道施工暈倒！1人送醫搶救不治

▲2名越南籍工人在下水道施工時昏迷，其中1人無呼吸心跳送醫急救。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市鶯歌區龍一、鳳三路口22日下午進行下水道汙水處理工程，卻有2名越籍移工意外暈倒。後續經過救治，斐姓移工恢復意識、阮姓移工則是不治身亡，詳細案發原因仍待釐清。

根據調查，新北市政府水利局針對三鶯地區進行東門溪排水改善，以及鳳鳴地區滯洪池整建工程，從112年由外包營建公司施工。施工單位22日下午在鶯歌區龍一、鳳三路口進行下水道施工，怎料32歲阮姓移工下到4公尺深的管道時，突然出現頭暈、倒地失去意識的情況。

37歲的斐姓移工發現同鄉暈倒，趕緊出聲呼喊。由於阮男遲遲沒有回應，斐姓移工通知其他同事以後，便立刻下去救人，沒想到也因此暈倒在地。

警消獲報以後，立即趕到現場，向下水道排入新鮮空氣以後，由搜救人員進入找尋。搜救人員發現2名移工時，阮男已經沒了呼吸心跳，斐男則是漸漸恢復意識。

後續2人被送往醫院救治，斐男已經無事，不過阮姓移工則是不治身亡。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。