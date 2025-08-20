「高鐵延伸宜蘭」環評過關！新建工程59.6公里　拚2036年通車

▲高鐵延伸宜蘭路線規劃。（圖／取自環境部網站）



生活中心／台北報導

環境部今天召開環評大會審查「高鐵延伸宜蘭案」，環評委員經考量工程期間土石方暫置、樹木移補植等，建議本案補充修正後通過。交通部鐵道局指出，此案新建工程約59.6公里，若能順利在今年底核定，預估整個工程期程為核定後11年完成。

環評大會第37次會議今審查「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」。鐵道局指出，本案起點銜接既有南港站地下月台，沿線經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站（宜蘭縣中心點），往南設置1座維修機廠；全長約60.6公里，既有高鐵南港站已預留尾軌路段約1公里 ，並於大坑溪以西已出土，新建工程則約59.6公里。

根據中央社報導，鐵道局長楊正君會後接受媒體聯訪時表示，今天通過環評後，相關單位會積極完成綜合規劃報告，並送交通部審核，最終呈報行政院核定；目前期望能爭取在今年底或明年初獲得行政院核定。

楊正君說，任何重大建設要進入執行，都須完成綜合規劃和環境影響評估通過環境部審查這2個要件，後續仍須再經過行政院核定程序。若能順利在今年底核定，預計需要2年左右時間進行相關細部設計工作；完成設計後才能發包和施工，預估整個工程期程為核定後11年完成，代表屆時將通車。