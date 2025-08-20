電腦壞了！IT不修理「報到第一天講過了」　網爆共鳴：叫你重開機

▲原PO求助IT人員，卻得到「新人報到第一天就講過了」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友抱怨，每次遇到電腦或帳號問題，問IT部門卻總被酸回「新人報到第一天就講過了」、「三年前的紙上有答案」，讓她傻眼不已，不僅沒幫助解答問題，「為何要講這種廢話？」。貼文引發網友共鳴，「銀行的IT永遠只會叫你重開機」、「我遇過直接已讀不回的」。

一名網友在Dcard表示，他入職三年左右，若工作筆電、帳戶設定出現狀況，只能向IT部門尋求解方，豈料總是得到傻眼的回覆，像是「你在新人報到第一天我有給你一張紙，上面有電話」、「你新人報到第一天，我講過了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO無奈表示，這些狀況半年、一年才會遇到，況且她已經嘗試過各種方法卻仍無解，才逼不得已向IT求救，無奈對方開口閉口都是「答案在三年前某一天我的某堂課喔」、「答案在三年前我給的某張紙上唷」，讓原PO無言不已。

最後，原PO忍不住爆粗口，「X！IT為什麼要講這種對解決問題沒幫助的廢話？」

底下網友熱議，「那你們公司不需要IT了欸，有2年前的那張紙就好了，跟主管提啊節省人事開銷」、「那IT要幹嘛？直接找他們主管吧，至少也要有SOP文件照著做才對吧」、「銀行的IT永遠只會叫你重開機，不然就是問別的分行看看...」「IT不就是隨時應付這種事情的存在嗎」、「至少對方還會回你，我遇過直接已讀不回的，而且我當時才剛到職，本來就很多東西都不熟悉」。

有同行幫道歉回應，「身為IT跟你道歉，我同事一堆這種人」；但也有人無奈透露，「因為已經接了幾百通一樣問題的電話，乾脆給全部的新人一張說明書，結果發現大家都沒在看」、「遇過明明前天教過的事情，今天就完全沒印象...但還是會很客氣的說『疑？這個我前天有說過欸』，但新人的態度就是『蛤？有嗎』...很難讓人不生氣」。