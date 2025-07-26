2025新北聯合婚禮報名開跑！百對新人限量徵集　送水晶珍珠項鍊再抽蜜月與家電大獎

▲「2025新北市聯合婚禮」活動將於10月19日浪漫登場，副市長劉和然於記者會中鼓勵新人踴躍報名參加，編織屬於自己的浪漫回憶。（圖／新北市政府民政局提供，以下同）

生活中心／台北報導

「2025新北市聯合婚禮」活動將於10月19日浪漫登場，即日起開放百對新人報名，正取者即可獲得珍珠項鍊、家電等市價破萬元的限量豐富好禮，還有機會抽中雙人海外蜜月、APPLE WATCH情人對錶等多項大獎，副市長劉和然於記者會中鼓勵新人踴躍報名參加，編織屬於自己的浪漫回憶。

劉和然表示，今年聯合婚禮的主題是以「珍愛永恆、幸福相隨」為主軸，於10月19日的這天，在市府六樓大禮堂邀請100對新人穿上夢幻婚紗、步入人生的重要時刻，市府這次更是精心安排，將活動會場布置成為溫馨浪漫的歡宴場景，為新人量身打造屬於自己獨一無二的幸福儀式。

劉和然強調，新北市積極營造友善婚育環境，除持續舉辦主題式婚禮與單身聯誼，114年起更調高生育獎勵金，第1名3萬元、第2名4萬元、第3名起5萬元，鼓勵新人樂婚、願生、能養，實現安、居、樂、業的幸福城市。

今年度並特別邀請參加新北市單身聯誼活動認識、最終攜手走入婚姻的新人擔任宣傳大使，並分享他們的愛情故事與喜悅，讓活動更具意義。

民政局補充，每對正取新人皆可獲得知名品牌水晶珍珠項鍊、成家家電（三選一）、蜜月飯店住宿券、幸福陶瓷碗筷組、蜂蜜禮盒等精緻紀念禮。婚禮當日還可參加總市值逾70萬元的「幸福抽獎禮」，獎項包括雙人海外蜜月旅遊（3組）、滾筒洗衣機、APPLE WATCH情人對錶、Dyson吸塵器、掃地機器人等50項大獎，中獎率高達五成！

另外參與新人婚後一年內懷孕，還可獲贈「好孕彌月禮盒」、加碼「寶寶見面禮」及初生衣DIY體驗券，讓準爸媽親手為寶寶打造第一件衣服。設籍新北市的備取新人，也有機會於活動後抽中新人好禮、Mega50景觀餐廳現金抵用券、星巴克咖啡兌換券，為新人送上祝福。

2025新北市聯合婚禮報名期間為7月25日上午10時30分至8月3日下午5時止，採全線上報名。設籍或就業於新北市的未婚男女皆可參加，若報名超過百對將辦理公開抽籤。詳情請上新北市民政局官網（https://reurl.cc/2QZGx9）查詢。

報名新北聯合婚禮正取的新人即可獲得珍珠項鍊、家電等市價破萬元的限量豐富好禮，還有機會抽中雙人海外蜜月、APPLE WATCH情人對錶等多項大獎。

