　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虛擬幣首席調查師陳梅慧魂斷國道！肇事駕駛超速未煞車判刑2年4月

▲▼ XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡。（圖／翻攝自臉書、記者沈繼昌攝）

▲XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡。（圖／翻攝自臉書、記者沈繼昌攝）

記者莊智勝／新竹報導

台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧2024年底在國道上遭遇死亡車禍，遭徐姓男子駕車撞上身亡，全案曝光後引起各界關注，但新竹地檢署調查釐清後，澄清本案沒有隱情，並將肇事的徐男依過失致死罪起訴。新竹地院法官審理後，判處徐男有期徒刑2年4月。

案發時40歲的陳梅慧，曾在民間司法改革基金會任職超過10年，最高曾任司改會執行秘書。她也專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，而據警界人士透漏，陳梅慧長期幫刑事局科技犯罪和打詐中心無償分析案件，國內實質能扣到虛擬貨幣贓款的詐騙案件，大多數她都幫過忙。案發前已經是台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師。

至於讓她喪命的詭異車禍發生在去年12月初，當時陳梅慧因為被台中地檢署懷疑洩密，傳喚她到台中應訊後，搭乘UBER車輛北返，凌晨3點在國道1號北上77.7公里處，遭從事機場接送的徐姓男子，駕車自後方追撞，送醫不治身亡。此外，在陳女車禍案發前40分鐘，相距不到800公尺的國道上，也出現前四海幫角頭郝廣民車禍，郝廣民腿部遭撞斷，也被送醫急救。

兩起車禍出現後，引起網友一片猜忌，「半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」媒體人黃揚民也在粉專發文「從昨天看到PTT爆卦到今天陳梅慧的相關報導，心中滿滿的震撼！」，稱「凌晨3點這個時段，國道車流量理論上不多，會發生夾擊追撞的巧合有多高？」、「如果她沒有成為洩密被告而出庭應訊，她的行蹤會有人知曉嗎？如果她沒有協助警方偵辦相關案件，她會被檢舉洩密導致喪命嗎？」、「如果連檢警都不可信賴，小老百姓還能相信誰呢？」

全案經新竹地檢署偵結，澄清本案沒有隱情、破除外界陰謀論，隨後將徐男依過失致死罪起訴。新竹地院法官審酌，徐男當時駕車沿著國道北上，明知跑馬燈警示前方有事故發生，且中間、外側車道停滿車輛，卻仍未減速慢行，以時速約106至108公里疾駛，有超速行駛之情形，因彎道視線遮擋，駛入77.7K處後始見車輛停於前方，來不及煞車而撞上，進而釀成事故。

法官考量，徐男為職業小客車駕駛，竟疏未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，未減速慢行，而以時速每小時108公里之速度撞擊前車，釀成1死3傷慘劇，造成陳梅慧家屬驟遇天人永隔、難以彌平之傷痛，且徐男迄今未賠償陳梅慧家屬損失，亦未與其他傷者達成和解，惟徐自始坦承犯行，無不法犯罪紀錄，兼橫其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，判處徐男有期徒刑2年4月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
現代汽車課長缺錢！吞了133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼
愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了
快訊／28歲騎士慘死！　遭砂石車爆頭亡
快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元
快訊／新竹20多歲媽與幼女家中雙亡
快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」
舒子晨失控辱罵網友「好醜」！　遭炎上發文道歉了
安哥淚崩！認了「打女人」鞠躬道歉：想去祭拜
台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑幫企業化洗錢手法曝光！太陽聯盟副盟主落網嘆：要我的命

快訊／花蓮28歲騎士撞樹滑進車道！　遭砂石車「後輪爆頭」慘死

養羊被趕縱火奪6命！法院再判房客、房東賠錢　累計逾800萬

新竹媽與幼女「躺床不動」！友遠端關心驚覺不對報警　破門已成雙屍

快訊／國道1號南向桃園段火燒車！　車流紫爆回堵5km

高雄嶺口交流道砂石車驚悚翻覆！駕駛卡車內　緊急破壞車體救人

刺青師偷渡柬埔寨創業　「欠債怕被賣淪豬仔」逃回台灣

現代汽車課長缺錢！吞了客戶133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼

造假與韓國武官交流！陸軍司令部上校14次詐領公款　下場超慘

車手只賺500元急繳回　下場仍要吃10個月牢飯

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

黑幫企業化洗錢手法曝光！太陽聯盟副盟主落網嘆：要我的命

快訊／花蓮28歲騎士撞樹滑進車道！　遭砂石車「後輪爆頭」慘死

養羊被趕縱火奪6命！法院再判房客、房東賠錢　累計逾800萬

新竹媽與幼女「躺床不動」！友遠端關心驚覺不對報警　破門已成雙屍

快訊／國道1號南向桃園段火燒車！　車流紫爆回堵5km

高雄嶺口交流道砂石車驚悚翻覆！駕駛卡車內　緊急破壞車體救人

刺青師偷渡柬埔寨創業　「欠債怕被賣淪豬仔」逃回台灣

現代汽車課長缺錢！吞了客戶133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼

造假與韓國武官交流！陸軍司令部上校14次詐領公款　下場超慘

車手只賺500元急繳回　下場仍要吃10個月牢飯

另類仙人跳？　民眾試車超速「被業務設局」逼買車還求償百萬

三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣開價5字頭

《卡比的馭天飛行》實機影片發售日公開！賽車施放必殺技大亂鬥

陸車市陷「以價換量」惡性循環　過半經銷商虧損「7成沒達標」

南珉貞誤犯職棒禁忌崩潰哽咽　朴旻曙「跟她談到深夜才稍微平復」

颱風害中南部血庫拉警報　「北血南送」數千袋支援

稱大罷免受抖音影響、年輕人成國安隱憂　曹興誠：民進黨為何不禁止

租約到期+都更！愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了

接棒民進黨祕書長後今亮相　徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利

公嬤KUSO《鬼滅無限年齡城》片爆紅　300萬人看傻：這企劃太強

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

社會熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

連警察都敢嗆！新竹黑幫砸早餐店　現場壓制畫面曝

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

即／仙塔律師慘了　助銷贓黃金豪車求刑1年

人妻劈2男！暈船渣男6年「為他裝避孕器」

人妻與小王摩鐵激戰7次！當場被老公堵到　她寫偷腥紙條認了

更多熱門

相關新聞

大貨車突掉鋼材「擊落電桿」　害513戶停電

大貨車突掉鋼材「擊落電桿」　害513戶停電

高雄燕巢區角宿路段今（20）日7時許發生重大車禍事故，一輛大貨車在行駛途中，載運的鋼材不慎掉落，撞倒路旁電線桿，現場一片混亂。警方立即派員趕赴現場協助交通疏導，並會同相關單位進行安全管制與排除作業，避免事故擴大。

閃路邊車社工滑倒　被客運輾爆頭慘死

閃路邊車社工滑倒　被客運輾爆頭慘死

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

網紅餐廳吃播突遭「失控休旅車猛撞」　滿桌食物炸飛畫面全都錄

網紅餐廳吃播突遭「失控休旅車猛撞」　滿桌食物炸飛畫面全都錄

疑食物中毒！竹縣六家國小棒球隊赴澎湖參賽　6人不適棄賽返台

疑食物中毒！竹縣六家國小棒球隊赴澎湖參賽　6人不適棄賽返台

關鍵字：

陳梅慧車禍新竹竹檢

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面