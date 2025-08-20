虛擬幣首席調查師陳梅慧魂斷國道！肇事駕駛超速未煞車判刑2年4月

▲XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡。（圖／翻攝自臉書、記者沈繼昌攝）

記者莊智勝／新竹報導

台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧2024年底在國道上遭遇死亡車禍，遭徐姓男子駕車撞上身亡，全案曝光後引起各界關注，但新竹地檢署調查釐清後，澄清本案沒有隱情，並將肇事的徐男依過失致死罪起訴。新竹地院法官審理後，判處徐男有期徒刑2年4月。

案發時40歲的陳梅慧，曾在民間司法改革基金會任職超過10年，最高曾任司改會執行秘書。她也專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，而據警界人士透漏，陳梅慧長期幫刑事局科技犯罪和打詐中心無償分析案件，國內實質能扣到虛擬貨幣贓款的詐騙案件，大多數她都幫過忙。案發前已經是台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師。

至於讓她喪命的詭異車禍發生在去年12月初，當時陳梅慧因為被台中地檢署懷疑洩密，傳喚她到台中應訊後，搭乘UBER車輛北返，凌晨3點在國道1號北上77.7公里處，遭從事機場接送的徐姓男子，駕車自後方追撞，送醫不治身亡。此外，在陳女車禍案發前40分鐘，相距不到800公尺的國道上，也出現前四海幫角頭郝廣民車禍，郝廣民腿部遭撞斷，也被送醫急救。

兩起車禍出現後，引起網友一片猜忌，「半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」媒體人黃揚民也在粉專發文「從昨天看到PTT爆卦到今天陳梅慧的相關報導，心中滿滿的震撼！」，稱「凌晨3點這個時段，國道車流量理論上不多，會發生夾擊追撞的巧合有多高？」、「如果她沒有成為洩密被告而出庭應訊，她的行蹤會有人知曉嗎？如果她沒有協助警方偵辦相關案件，她會被檢舉洩密導致喪命嗎？」、「如果連檢警都不可信賴，小老百姓還能相信誰呢？」

全案經新竹地檢署偵結，澄清本案沒有隱情、破除外界陰謀論，隨後將徐男依過失致死罪起訴。新竹地院法官審酌，徐男當時駕車沿著國道北上，明知跑馬燈警示前方有事故發生，且中間、外側車道停滿車輛，卻仍未減速慢行，以時速約106至108公里疾駛，有超速行駛之情形，因彎道視線遮擋，駛入77.7K處後始見車輛停於前方，來不及煞車而撞上，進而釀成事故。

法官考量，徐男為職業小客車駕駛，竟疏未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，未減速慢行，而以時速每小時108公里之速度撞擊前車，釀成1死3傷慘劇，造成陳梅慧家屬驟遇天人永隔、難以彌平之傷痛，且徐男迄今未賠償陳梅慧家屬損失，亦未與其他傷者達成和解，惟徐自始坦承犯行，無不法犯罪紀錄，兼橫其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，判處徐男有期徒刑2年4月。