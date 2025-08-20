借打火機被拒！神明前圍毆街友15mins...8天後不治　3煞下場曝

▲台中一名吳姓街友在六寶公園、萬善祠附近遭蕭男等惡煞活活打死，檢方近日起訴。（圖／翻攝台中觀光旅遊局）



記者許權毅／台中報導

台中一名蕭男與李男、蔡男今年4月間飲酒聚餐，餐後蕭男步行到萬善祠向吳姓街友借打火機，結果遭吳男拒絕，蕭竟把李男、蔡男叫來，3人徒手圍毆吳男，甚至在吳男已逃離、求饒，3人仍不肯放過，吳被送醫搶救8天後仍傷重死亡，檢方近日偵結，依重傷害致死罪將三人起訴。

台中地檢署追查，住在大雅區的蕭男、李男、蔡男，與李男女友共4人，今年4月22日聚餐飲酒作樂，直到23日凌晨4時許，眾人才散攤各自回家。當時蕭男步行到潭雅神綠園道10.9k處，該處有一間萬善祠，蕭男向留宿在內的吳姓街友借打火機點菸，結果被吳男拒絕。

蕭男一氣之下，馬上打給李男、蔡男，要2人到場助陣，李馬上騎車載蔡男到場，3人當場圍毆吳姓街友，吳男嚇得往六堡公園逃，李男等人又騎車跟上，再次以腳踢、安全帽毆打，導致吳男頭部、身體以及下肢重傷。

檢方追查，當時吳男多次倒地，甚至不斷跟對方求饒，到蕭男等人仍不放手，就這樣打了將近15分鐘。直到一名吳男友人黃男路過，把吳男帶走，蕭男等人才散去。

吳男被送往醫院治療搶救後，傷勢嚴重，搶救8天後，仍於4月30日因因頭部損傷、顱內腦部出血，引起缺氧性腦病變、外傷性神經軸索損傷，併發橫紋肌溶解、全身黃疸、水腫、急性肺炎和敗血症不治死亡。中檢近日偵結，認定3人涉犯重傷害致死罪，提起公訴。