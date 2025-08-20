新竹淪高譚市？黑道怒砸早餐店　警因1理由竟放人

▲新竹醉漢怒砸早餐店，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／沈榮欽）

記者葉國吏／綜合報導

新竹市近日一名男子，在早餐店借廁所遭拒竟砸店、毆打店員，警方到場將他帶回，卻最後卻以「情緒不穩不宜逮捕」為由放人，結果男子又回到店外叫囂。加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書發文直呼「新竹市彷彿黑道統治的高譚市」，網友也在網路揚言肉搜這位施暴男子。

事情發生在16日清晨，一名喝醉的李姓男子跑到林森路一家早餐店要求使用廁所，但因廁所屬於樓上房東共用，店家好言拒絕。不料，男子情緒失控，自稱幫派成員，砸了櫃檯物品，甚至掌摑女店員。警方到場後，所長胡育任認為男子情緒不穩不適合逮捕，僅口頭告誡後便將人放走。

事後李男竟然叼著香菸回到店門口，繼續對店家咆哮挑釁，嚇得老闆娘崩潰大哭，哀求他不要再來。女子的恐懼與無助，對比男子的囂張氣焰，讓人不禁質疑警方的放人決策是否草率。沈榮欽在社群媒體發文，痛批城市治理失能，直言「新竹市還有政府嗎？報警卻保不了市民安全，叫人怎麼安心？」

沈榮欽更以高譚市作比，批評新竹市彷彿由黑道掌控，不禁讓人聯想到城市治理的根本問題。「政府形同缺席，讓小老百姓膽戰心驚。」