各獲4萬獎學金　南投24位學童獲頒北港朝天宮孝心獎

▲南投24位孝順學童獲頒北港朝天宮孝心獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

北港朝天宮為表彰弱勢孝親學童舉辦的「孝心獎」邁入第十屆，今年首度由南投縣政府協助，選出24位孝順學童頒贈獎學金；縣長許淑華表示，感謝朝天宮濟弱扶貧的愛心，也期許小朋友都能以這些學童的孝心為榜樣，做一個體貼孝順的好孩子。

「第十屆孝心獎頒獎典禮」今日在集集鎮文昌國小辦理，萬泰科技公司及多位地方代表也響應加碼，讓每位受獎學生能領到4萬多元獎學金；縣府指出24位獲選名單中，有的家庭面臨母親病逝、父親獨力打工扶養4位子女的艱辛，孩子努力協助家務；有的是新住民子女與母親一起生活，因心疼媽媽務農辛苦，總是陪著一起下田工作，並思索未來工作減輕媽媽負擔。

也有學童是母親成為植物人，小朋友平日協助父親務農、照顧弟妹及母親；也有的父母離異，與弟弟和行動不便的祖母在偏鄉山區的鐵皮屋生活，除努力求學，也協助祖母種菜供家庭自用；還有一位同學與父親獨自在沒有水電的香蕉園工寮相依為命，即使在這樣的困境中，孩子仍樂觀積極、用心學習，協助爸爸打理香蕉園，期待未來過得一天比一天好。

許淑華表示，雲林北港朝天宮於2007年創辦首屆「孝心獎」，在全國不同地區遴選孝順優秀的孩子給予幫助，今年是第一次到南投縣，由各學校依據學生情況，請導師推薦家境清寒、克盡孝道、侍奉父母的學生，他們不因環境刻苦減少學習動力，回到家後不僅擔起家務，還勤奮向學，令人非常感動，感謝朝天宮與各界善心人士對南投孩子的關心。

朝天宮副董蘇健榮更在7月初由縣府教育處人員陪同、一一走訪每位孩子家中，與學童及家人對話、深入了解家庭狀況，並錄下探訪情形讓董事會審查；朝天宮董事長蔡咏鍀說，愛能讓社會更和諧，恭喜24位南投縣學童通過孝心獎委員會的評選獲獎，希望獎學金能實際幫助到他們的生活與學習，也感謝縣府及13鄉鎮市主席協助讓媽祖的愛心能落實，更希望拋磚引玉、社會各界一起奉獻愛心，他代表媽祖婆感謝大家。