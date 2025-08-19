官員誇大？80歲免巴氏量表上路　實際申請數跌破眼鏡

▲立院在去年12月31日三讀通過修法，明訂80歲以上長者申請外籍看護可免巴氏量表，但直到今年8月1日正式上路，勞動部迄今未公布已申請者具體人數。（圖／CTWANT資料照）

立院三讀修正《就業服務法》，放寬80歲以上長者，可免經專業醫療評估（巴氏量表）申請外籍看護（簡稱「外看」），該政策是2024年國民黨總統候選人侯友宜重要政見，民意支持度頗高，惟綠營強烈反對，勞動部在法案三讀後，讓長者及家屬又多等了半年「研議」，並在8月1日正式上路前曾嚴重警告「將新增10萬長者申請外勞、恐嚴重衝擊重症家庭」，多個照顧團體與綠媒更呼應、引述勞動部長說法，一時間，已申請外看的本國雇主人心惶惶，就怕新制實施，申請數量爆發，屆時家中外看「棄重就輕」，寧可跳槽照顧「健康」長者，對藍白修法反萌生抱怨。

▲勞動部雖放寬長者免巴氏量表申請外勞限制，但仍要求未拿到醫院證明的長者，必須先上網徵求本國看護，無法搓和後，才能排隊申請外勞。（圖／CTWANT資料照）

沒想到，免巴氏量表政策在8月1日正式上路後，勞動部迄今都未對外說明「是否真有大批長者申請外看」，連符合資格的新申請者人數都列為最高機密。外界一頭霧水之餘，更好奇是否有「政治考量」，官員才賣力喊「狼來了」，卻沒料到，實際申請不如預期，尷尬之餘只能先「蓋牌」，以免讓賣力反對823大惡罷的藍白又撿到槍。

勞動部雖未公布實際申請長者人數，但因勞動部對免巴氏量表新增限制，無急重症醫療證明的80歲以上長者，要申請外籍看護，仍要「自行」在「台灣就業通」網站登記徵求本國看護員7日，再經公立就業服務機構完成審查，確實完成「本國求才登記」，拿到「求才證明序號」，才能進行後續申請外籍看護程序（原本在8月1日前完全不准申請）。

外界據此推估，若以8月首週台灣就業通新增「登記求才（本國看護員）人數」約182位雇主，合理推估，免巴氏量表上路首週，無醫療證明，也就是官方、民團曾質疑「能跑也能跳的80歲以上長者」，免巴氏量表申請外看人數，最多也應不會超過182人。不過，市場上另有一說，指勞動部小道消息指首週申請者超過千人，還說就算請立委調數字，勞動部都以「統計中」婉拒。

勞動部解釋，新制上路初期，統計數字不夠精準，僅知申請者增，探詢新制人多，仍需觀察1個月後，才能知道新制對外看制度的影響。曾引用勞動部「增10萬人」數據反對「免巴氏量表政策」的家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧則仍說，新制實施後，多出53萬人沒失能、失智長者「可以」申請外看「是確定的」，僅看第一週數字下定論太快了，至少要觀察半年以上才能知道，但如果證明申請者不如預期「我當然很開心」。

外勞仲介業者受訪時說，按照常理，新制上路初期，應是案件量高峰，若真像媒體披露，新制上路首週申請者不到200人，推估第一個月新增申請人數可能不會超過2000人，判斷全年下來，距勞動部推估10萬人仍「很遙遠」，好奇勞動部何以推估出此嚇人數字？

失能者雇主協會理事長張姮燕分析，若家中有80歲以上長者長照需求，一般人會先評估自行照顧、使用長照資源等各種方式，都走不通時，才考慮聘僱外籍看護，畢竟請外看，要自行負擔薪資、提供食宿等，官員、民團擔心「沒需求」（健康長者）也聘移工，其實人數會非常少，因此，應不會有所謂的「10萬大軍」等著申請。何況80歲長者就算看起來健康、不小心跌倒就非常嚴重，這些長者該得到什麼照顧，應由親人全權選擇、決定，而非無相關者質疑她們「還能跑能跳」，就限縮家屬選擇權，用低估80歲長者被照顧需求、成就「重症罕病」被照顧權，演變成「弱、老對決」的零合慘劇。

▲由於少子化問題難以解決，台灣快速邁向超高齡社會，長者照顧議題處理日益棘手，要申請長照資源還是聘僱外籍看護才最符合需求，是許多照顧者共同疑問。（圖／CTWANT資料照）

國民黨立委廖偉翔指出，台灣已進入超高齡社會，醫療需求增加，人口結構失衡，若不妥善應對，將導致整個世代負擔跟痛苦，80歲長者以及70到79歲癌症二期免評巴氏量表，就是「今天不做，明天就會後悔」的福國利民政策。雖然任何政策實施後都有修正精進的空間，但若根本不開放民眾選擇，也不必奢談再精進，期盼勞動部儘速整理新制統計數據，及民眾對新制的滿意度調查，做為國家長照政策再精進的參考，讓長者都能得到最妥適照顧，安享天年。

