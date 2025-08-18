　
社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！高雄砂石車擊落機車　女騎士頭部重創送醫

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚悚車禍！17日上午一輛砂石車沿著軍校路外側快車道直行時，與同向在慢車道的機車騎士發生擦撞，導致76歲騎士唐女頭部受創送醫，詳細原因尚待警方進一步釐清。不過，該肇事砂石車涉有超載、未依規定申請路權，後續將依法開罰。

▲▼ 驚悚畫面曝！高雄砂石車撞飛機車騎士　女子倒地頭部重創送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄砂石車撞飛女騎士。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，63歲楊姓男子駕駛砂石車，沿軍校路外側快車道由南往北直行，至事故地點時，與同向於外側慢車道直行的76歲唐姓女子所騎普重型機車發生擦撞。

根據曝光的監視器畫面，騎士當時與砂石車同向行駛，不料卻遭撞倒，造成唐女頭部等處受傷，由119救護人員送往醫院治療，楊男則無受傷。

▲▼ 驚悚畫面曝！高雄砂石車撞飛機車騎士　女子倒地頭部重創送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄砂石車撞飛機車騎士，女子倒地頭部重創送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 驚悚畫面曝！高雄砂石車撞飛機車騎士　女子倒地頭部重創送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，獲報後至現場蒐證、測繪，詳細肇事原因尚待進一步釐清。另楊男駕駛涉有超載，違反《道路交通管理處罰條例》第29條之2第3項，處新台幣1萬6千元罰鍰；另該車未依規定申請路權，依同條例第60條第2項第2款告發，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

警方呼籲大型車司機，駕駛大型車務必遵守相關規定，確保車輛載重與行駛路權符合規定，共同維護道路交通安全。同時提醒民眾，大型車因有內輪差及視野死角，騎乘機車等騎士，務必與大型車保持安全間隔、距離，以降低事故發生風險。

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

