川普棄停火推和平協議　分析：給普丁「1大優勢」輾壓烏克蘭

美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日在阿拉斯加舉行峰會，外界原先期待能為烏俄戰爭帶來突破，但會談結果顯示普丁最大的收穫其實是「時間」。分析指出，川普雖未與普丁達成任何具體協議，卻給了俄軍更多在戰場上推進，輾壓烏克蘭的寶貴時間。

CNN報導，前線俄軍正處於關鍵時刻，普丁必須在10月中旬天氣轉涼、地面變軟之前取得戰略性勝利。目前俄軍幾乎每天都在攻佔新的聚落，正試圖將烏東地區的微小進展轉化為更大的戰略優勢。

此次阿拉斯加峰會最令烏克蘭憂心的變化，是川普原本堅持「立即停火」的要求突然蒸發。歐洲領袖上周還將停火視為談判基礎，甚至寫入川普在峰會前的談話要點中，但普丁始終無意停火，因為這會阻礙其軍事推進。會談後各方焦點已轉向「快速且持久的和平協議」，但這不可能在短期內達成，最快也需耗費數周制定。

報導披露，普丁在會談中提出的條件對烏克蘭極為不利。一名歐洲官員透露，普丁堅決要求完全控制頓巴斯地區，但這在政治和實務上都是澤倫斯基無法接受的條件。且普丁在會後談話中仍堅持要解決他所謂的「衝突根源」，包括否定烏克蘭主權及反對北約東擴。

而川普在會談中顯得鬱鬱寡歡，沒有共進午餐、拒絕記者提問，也未明確接受前往莫斯科的回訪邀請。他甚至在會後的《福斯新聞》專訪中坦言後悔答應接受訪問。這些跡象都顯示川普對會談結果並不滿意，但他仍將普丁提出的條件轉化為對烏克蘭的壓力。

分析認為，普丁作為一個有耐心的實用主義者，懂得先拿到能拿的，再回頭爭取其餘部分，且他沒有選舉壓力，可以持續這種拖延戰術。未來幾周預期可見川普與澤倫斯基關係緊張、歐洲領袖向川普施壓緩解對烏壓力，以及三方會談的技術性拖延等循環模式。

川普18日將在白宮會見澤倫斯基，這次會談可看出兩人2月公開爭執後關係的演變。澤倫斯基只能選擇點頭配合，但如今有一大群力挺基輔的歐洲領袖持續與川普通話，而川普或許也已經意識到歐洲領袖比普丁更值得信賴。

分析指出，「時間」已成為這場戰爭的關鍵因素。普丁需要時間征服，川普討厭浪費時間卻沒有成果，澤倫斯基的軍隊沒有時間，而歐洲領袖希望時間能削弱俄國作戰能力。儘管川普就任時承諾在24小時內結束戰爭，但這場戰爭的核心動態和訴求幾乎沒有改變。