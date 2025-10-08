瘋電影／殺人啟弒　被解雇的主管殺出自己的機會

文／賴賴





瘋言瘋語

朴導演的作品從來就沒有失望過，符合這個時代的劇本，簡直就是未來寓言劇，已沒落的產業和企業裁員去掉高薪主管，壯年失業二度就業為主軸，整體不劇透，只能說導演功力了得，且每個腳色都到位，整部片節奏緊湊，完全沒有感覺看了兩個小時，和一開始預期的劇情完全不同，猜不到也沒看過的劇情設計，劇本力導演力，五顆星推薦。

導演說故事的能力強，鏡頭語言帶出每個腳色的細微感受，連孫藝珍都襯職得不像孫藝珍，更驚喜的是男主的演技，好幾次的愚蠢摔都逼真到不行，這就是所謂的演員功力吧，以為他只是動作片一線，確實是實力派演員。

不愧是零負評導演，五顆星推薦的好作品。



片 名：徵人啟弒

英文名稱：No Other Choice

上映日期：2025/10/09

類 型：劇情

片 長：139分鐘

國 家：韓國

語 言：韓語

導 演：朴贊郁

演 員：李炳憲.孫藝真.朴喜洵.李星民.廉惠蘭.車勝元

發行公司：龍祥電影

劇情大綱

擁有 25 年造紙經驗的資深技師萬洙(李炳憲 飾)，一直以來對自己的人生感到十分滿意，甚至能發自內心地說:「我已經擁有一切了。」他與妻子美莉(孫藝珍 飾)、兩個孩子和兩隻狗過著平凡幸福的日子。然而某天，公司卻突然通知他被解雇。



「很抱歉，我們別無選擇。」



如同被斧頭砍中腦袋般震驚的萬洙，為了心愛的家人，他發誓一定要在三個月內重新找到工作。儘管他下定決心要扭轉局面，但現實卻事與願違，他在一年多的時間裡，不斷參加面試卻屢屢碰壁，只能暫時在零售店打工度日。最終，他陷入了辛苦買下的房子可能被迫出售的危機。



走投無路的他，貿然地拜訪了月造紙公司，試圖遞交履歷，卻遭到了部門主管崔善哲(朴熹洵 飾)當面羞辱。萬洙深信沒有人比他更適合這份工作。



他於是下定了一個決定：「如果沒有職缺，我就創造一個給自己！」

▲高收入的主管在產業沒落時遭裁員。

▲從大學科系就是選擇這個行業，中年失業怎麼維持家計。

▲可謂是產業頂尖，所以怎麼勝出唯一的工作機會。

