名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／動物方城市2　從搭檔到通緝犯從追捕到逃亡

文／賴賴周子宸

▲▼動物方城市2。（圖／ＤＩＳＮＥＹ）

瘋言瘋語：

本次劇情在整體鋪陳上相當流暢，節奏明快而不急促。特別值得一提的是，故事巧妙地將爬蟲類與海底動物一同納入世界觀架構之中，不僅拓展了敘事疆界，也讓整個動物世界更顯完整且層次分明。角色塑造上同樣出色，編劇筆下的角色不僅討喜，亦具備清楚的人性動機，使觀眾因「喜歡角色」而入戲。

其中最令人印象深刻的，莫過於主角的追逐戲一路延伸至海中的橋段。陸地動物在追逐過程中的急促、緊張與壓迫感，與海底動物所展現的從容、悠然形成強烈對比；刻意放大節奏落差，成功建構出極具張力的視覺對照，也帶來情緒上的巧妙轉換。該段落不僅在視覺表現上充滿新鮮感，更展現動畫敘事在空間與節奏運用上的高度成熟，令人驚喜。

觀影結束後，無論是國中生或小學生觀眾，幾乎一致給予高度好評，整體而言，這是一部兼具完成度與觀賞樂趣，相當適合闔家進院欣賞的優秀作品。

除了成人觀眾對敘事節奏與世界觀設計給予高度評價，電影也成功觸及兒童觀眾的理解層次。以下為國小四年級觀眾周子宸的觀影心得，從孩童視角出發，呈現作品如何自然傳遞包容與同理的核心精神。

「動物方城市2很好看，我最喜歡的是獵豹警官，因為他胖嘟嘟的也很好笑，最酷的是蜥蜴的秘密基地，那裏藏在水下很難發現，我覺得最厲害的動物是海獺，他可以把木頭咬成鑰匙的形狀，成功的幫助主角狐狸越獄，最討厭的是山貓，他們讓蛇類不能在動物城市裡面生活，明明蛇也是動物，蛇第一次出現的時候，還以為他是反派，看完電影後才發覺，蛇是好人，從這部片裡面蛇的這一個角色，我學習到其實很多人臉很像是壞人，但他內心是善良的。」

片　　名： 動物方城市2
英文名稱： ZOOTOPIA 2
導　　演：傑瑞布希許、拜倫霍華德
配　　音：傑森貝特曼、Fortune Feimster、珍妮佛古德溫、關繼威
類　　型：動畫、喜劇
片　　長：1 時 48 分
上映日期： 2025/11/26
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司： Disney+

劇情大綱

本片為迪士尼動畫工作室第64部動畫長片作品，由奧斯卡得獎導演傑瑞布希許與拜倫霍華德執導。

在《動物方城市2》中，警官哈茱蒂和胡尼克將再次合體，追查一名潛入動物方城市、並將其鬧得天翻地覆的神秘爬行動物。為了破案，茱蒂和尼克必須潛入城市中從未有動物踏足的新區域，他們看似堅不可摧的關係也將面臨前所未有的考驗。全新角色逃犯蛇蓋瑞（Gary）也在影片中亮相，蓋瑞由關繼威配音。

《動物方城市2》將帶來更多有趣的新角色，除了毒蛇蓋瑞（由關繼威配音）外，還有河狸妮寶以及短尾矮袋鼠諮商師絨絨博士，同時第一集深受觀眾喜愛的角色也全數回歸。導演同時也是迪士尼動畫創意總監傑瑞布希表示：「能夠再次與第一集的優秀演員團隊合作是一大樂事，而新加入的卡司也為本片注入了無限活力。我迫不及待想讓觀眾看到這場全新冒險中我們準備的驚喜！」

▲▼動物方城市2。（圖／ＤＩＳＮＥＹ）

▲上流社會山貓家族宴請城市內的達官貴人，開場充滿紙醉金迷的金碧輝煌。

▲▼動物方城市2。（圖／ＤＩＳＮＥＹ）

▲最不堪的蛇類竟然跑進宴會，他為什麼要冒著生命危險去那裏？

▲▼動物方城市2。（圖／ＤＩＳＮＥＹ）

▲動物方城市最厲害的便是所有的動物都可以變得很搞笑。

