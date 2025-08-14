　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「新竹通」APP上線試營運　實現「一機在手市政暢行」願景

▲代理市長邱臣遠主持「新竹通」啟動儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠主持「新竹通」啟動儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安政見兌現再+1！新竹市政府今(14)日於一樓大廳舉辦「新竹通」APP上線試營運記者會，由代理市長邱臣遠主持「新竹通」啟動儀式，邀集多名新竹市議會市議員、里長及與會來賓，共同見證新竹市邁向智慧治理的重要里程碑。邱臣遠說，透過「新竹通」APP全面整合市政資源，涵蓋繳費服務、線上申辦、交通資訊、市政互動、衛生福利及圖書借閱等多元功能，讓市民享有便捷、高效的數位生活體驗，切身感受智慧治理帶來的便利。

「打造智慧城市、科技首都！」邱臣遠表示，竹市為科技重鎮，創新與科技更是城市特色之一，隨著科技日新月異，市民對市政服務的期待也不斷提升，「新竹通」APP歷經兩年多的規劃與開發，今日正式啟動試營運，象徵市府在數位治理上的重大突破。透過系統整合與介面優化，市民無需下載多個應用程式，只需安裝「新竹通」APP，即可輕鬆查詢公車與停車資訊、進行市政陳情、線上申辦、繳納停車費、借閱圖書等多項服務，真正實現「一機在手，市政暢行」的願景。

邱臣遠提到，上線試營運後才是挑戰的開始，未來市府團隊會多方蒐集市民的意見與回饋，導入滾動式的檢核機制，持續增修服務功能，讓「新竹通」APP可以不斷精進，滿足各項服務需求，目標是打造數位化、智慧化、更幸福宜居的城市，「安居科技城，幸福真永遠」就從竹市開始。

邱臣遠指出，市府積極推動智慧治理，除「新竹通」外，已陸續推出「車載式六合一智慧執法」、「AI巡防系統」、「智慧停車應用」、「AI智慧環保回收站」、「幸福宜居網」等創新計畫，涵蓋交通、環保、數據決策與市民參與等面向，打造便民、透明、高效的城市治理模式，讓市政服務真正走入市民生活。

行政處表示，「新竹通」APP在設計初期即導入UI/UX使用者介面與體驗設計，透過美觀直覺的視覺與互動元素，提升使用者理解與操作流暢度。系統亦強調流程優化與障礙降低，並結合用戶研究與數據分析，確保功能貼近市民實際需求。在資訊安全方面，「新竹通」平台導入ISMS資訊安全管理制度、權限分級、裝置綁定及多因子驗證等機制，並持續通過ISO 27001資安驗證及MAS App資安標章最高L3等級，保障市民資料安全。

行政處說明，「新竹通」APP依服務項目設有「實聯會員」與「實名會員」兩種模式，民眾利用「手機號碼」或「電子郵件」二擇一驗證通過，即可成為「實聯會員」，「實名會員」則須進一步完成身分確認，此外，即使未登入也可使用基本功能，故民眾可依需求自由選擇是否註冊成為會員。「新竹通」APP不僅是市政服務的平台，也是智慧城市治理基礎的重要拼圖，市府歡迎市民朋友於App Store或Play商店搜尋「新竹通」下載安裝App ，親身感受數位升級的市政服務，共同見證竹市邁向更便捷、更快速、更智慧的未來。

市府補充，試營運期間，市府也提供各項優惠，歡迎民眾多加利用，包括新竹市立動物園免費入園、智慧停車柱停車9折優惠、南寮溫水游泳池全票8折優惠、國際風箏節活動贈送限量小風箏及公管中心贈送限量苗木等，活動詳情及更多好康可至「新竹通主題網站( https://id.hccg.gov.tw/Home/Promo )」查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
必比登加持！「蔡家牛排麵」開賣即完售
狼校長性侵10女童重判15年　南投縣府稱包庇人員「情節輕微」
大咖韓星家暴「門口拉扯妻子」　警察緊急出動
阿嬤止痛藥當飯吃！3天後「狂吐1公升鮮血」
「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不
快訊／雙普會台灣16日凌晨3時30分登場！　會後聯合記者會
被要求去找工作…41歲逆孫「持刀狂捅死阿嬤」！　村長曝背景

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中央片面刪除核定補助款　蘇俊賓籲政院與地方先討論調整原則

墾丁森林遊樂區8/15正常開放　雙流森林遊樂區休園整備1天

「新竹通」APP上線試營運　實現「一機在手市政暢行」願景

嘉義居民災後斷訊　大揚有線提供收視中斷減免措施

查明台1線路面下陷原因　翁章梁親赴現場勘查

台南安南區瓦斯外洩！　消防機器人出動助攻1小時完成止漏

楊柳遠離！徐榛蔚全天跑勘災行程　拼最快速度復原家園

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

楊柳颱風遠颺！花蓮6處育樂場域安全無虞　8／15開放

楊柳襲台　東河、都蘭警風雨中排除倒樹守護交通

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

中央片面刪除核定補助款　蘇俊賓籲政院與地方先討論調整原則

墾丁森林遊樂區8/15正常開放　雙流森林遊樂區休園整備1天

「新竹通」APP上線試營運　實現「一機在手市政暢行」願景

嘉義居民災後斷訊　大揚有線提供收視中斷減免措施

查明台1線路面下陷原因　翁章梁親赴現場勘查

台南安南區瓦斯外洩！　消防機器人出動助攻1小時完成止漏

楊柳遠離！徐榛蔚全天跑勘災行程　拼最快速度復原家園

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

楊柳颱風遠颺！花蓮6處育樂場域安全無虞　8／15開放

楊柳襲台　東河、都蘭警風雨中排除倒樹守護交通

中央片面刪除核定補助款　蘇俊賓籲政院與地方先討論調整原則

蘇澳鎮長李明哲強風中助騎士！超帥身影曝　鮪魚肚成焦點

「在陰陽交界處拍鬼片」雷嘉汭遇靈異！　全身發毛急噴符水壓驚

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

綜藝大咖客串八點檔…還有啦啦隊女神　「對戲王瞳」爆笑過程曝光

大陸屈公病「上海列有一定風險地區」　我疾管署：暫不調高警示

管麟認了同居宋偉恩　「相處像老夫老妻」

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定　妍美会勇奪國際三金

台灣金聯子公司再出手　市價83折搶下蛋黃區小宅

性侵妻女近400次！　紐西蘭變態酪農「硬上母牛」逼家人看

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

地方熱門新聞

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳強襲台東「吹飛光電板」！恐怖瞬間曝

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

楊柳襲台30萬戶停電　2地衝擊最嚴重

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

崑大師生闖大愛劇組《我們六個》！曬成黑珍珠、搬大燈上岸入行

李浡紳獲廚藝雙金帽獎

51歲美容師摔傷失業不氣餒靠職訓轉戰健身界當講師

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

醫者精神薪火相傳長榮高中生郭家恩見習臨床立志行醫

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案樓層降低兼顧安全與權益

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

更多熱門

相關新聞

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單

《臺灣米其林指南2025》(12)日公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍，即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「貓的堅持」、「東門米粉攤」、「菜園」、「禾日香（民族路）」、「九添福牛肉麵館」、「弄味小廚」及「原味鴨肉麵」，展現風城多元且深厚的美食實力，為新竹飲食文化寫下亮眼的一頁。

竹市樂齡志工導入數位力

竹市樂齡志工導入數位力

FUN暑假戲水趣　來竹市玩水吃冰

FUN暑假戲水趣　來竹市玩水吃冰

桃竹竹苗首長拜會國發會　爭取推動大矽谷計畫

桃竹竹苗首長拜會國發會　爭取推動大矽谷計畫

竹市府員工家庭日

竹市府員工家庭日

關鍵字：

新竹市行政處

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面