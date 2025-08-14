「新竹通」APP上線試營運　實現「一機在手市政暢行」願景

▲代理市長邱臣遠主持「新竹通」啟動儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安政見兌現再+1！新竹市政府今(14)日於一樓大廳舉辦「新竹通」APP上線試營運記者會，由代理市長邱臣遠主持「新竹通」啟動儀式，邀集多名新竹市議會市議員、里長及與會來賓，共同見證新竹市邁向智慧治理的重要里程碑。邱臣遠說，透過「新竹通」APP全面整合市政資源，涵蓋繳費服務、線上申辦、交通資訊、市政互動、衛生福利及圖書借閱等多元功能，讓市民享有便捷、高效的數位生活體驗，切身感受智慧治理帶來的便利。



「打造智慧城市、科技首都！」邱臣遠表示，竹市為科技重鎮，創新與科技更是城市特色之一，隨著科技日新月異，市民對市政服務的期待也不斷提升，「新竹通」APP歷經兩年多的規劃與開發，今日正式啟動試營運，象徵市府在數位治理上的重大突破。透過系統整合與介面優化，市民無需下載多個應用程式，只需安裝「新竹通」APP，即可輕鬆查詢公車與停車資訊、進行市政陳情、線上申辦、繳納停車費、借閱圖書等多項服務，真正實現「一機在手，市政暢行」的願景。



邱臣遠提到，上線試營運後才是挑戰的開始，未來市府團隊會多方蒐集市民的意見與回饋，導入滾動式的檢核機制，持續增修服務功能，讓「新竹通」APP可以不斷精進，滿足各項服務需求，目標是打造數位化、智慧化、更幸福宜居的城市，「安居科技城，幸福真永遠」就從竹市開始。



邱臣遠指出，市府積極推動智慧治理，除「新竹通」外，已陸續推出「車載式六合一智慧執法」、「AI巡防系統」、「智慧停車應用」、「AI智慧環保回收站」、「幸福宜居網」等創新計畫，涵蓋交通、環保、數據決策與市民參與等面向，打造便民、透明、高效的城市治理模式，讓市政服務真正走入市民生活。



行政處表示，「新竹通」APP在設計初期即導入UI/UX使用者介面與體驗設計，透過美觀直覺的視覺與互動元素，提升使用者理解與操作流暢度。系統亦強調流程優化與障礙降低，並結合用戶研究與數據分析，確保功能貼近市民實際需求。在資訊安全方面，「新竹通」平台導入ISMS資訊安全管理制度、權限分級、裝置綁定及多因子驗證等機制，並持續通過ISO 27001資安驗證及MAS App資安標章最高L3等級，保障市民資料安全。



行政處說明，「新竹通」APP依服務項目設有「實聯會員」與「實名會員」兩種模式，民眾利用「手機號碼」或「電子郵件」二擇一驗證通過，即可成為「實聯會員」，「實名會員」則須進一步完成身分確認，此外，即使未登入也可使用基本功能，故民眾可依需求自由選擇是否註冊成為會員。「新竹通」APP不僅是市政服務的平台，也是智慧城市治理基礎的重要拼圖，市府歡迎市民朋友於App Store或Play商店搜尋「新竹通」下載安裝App ，親身感受數位升級的市政服務，共同見證竹市邁向更便捷、更快速、更智慧的未來。



市府補充，試營運期間，市府也提供各項優惠，歡迎民眾多加利用，包括新竹市立動物園免費入園、智慧停車柱停車9折優惠、南寮溫水游泳池全票8折優惠、國際風箏節活動贈送限量小風箏及公管中心贈送限量苗木等，活動詳情及更多好康可至「新竹通主題網站( https://id.hccg.gov.tw/Home/Promo )」查詢。