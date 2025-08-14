　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

▲▼經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣 立法院外交委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院外交及國防委員會今（14日）邀請相關部會就台美關稅報告並備詢。國民黨立委賴士葆關心，我方出面者是政院副院長鄭麗君，對方級別、對口是誰？行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣參加過幾次實體面談？「問妳都不知道」，下次開會他要找經貿辦公室總談判代表楊珍妮。顏慧欣回應，主要是美國貿易代表署，我方團隊有見到USTR的葛里爾大使、商務部長盧特尼克，並做進一步高層性討論，而在4次實體面談中，她參加過半數以上。

立法院外交及國防委員會14日邀請外交部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時問行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，這次談關稅對口是誰？顏慧欣回應，主要是美國貿易代表署（USTR），議題相關的商務部也會參加，賴士葆追問，對象是誰？我方出面是行政院副院長鄭麗君，對方級別、對口是誰？這也是機密嗎？顏慧欣愣了一下後表示「對」，讓賴士葆傻眼地說，這個也要機密喔？對口是誰張三李四王五都不知道，這還機密？顏慧欣則說，實際上做談判，當然不會是對方最高長官出來談，對方組成就像我方談判團隊組成，都會視議題調整。

賴士葆再問，對方最高層級到哪？顏慧欣說，我方談判團隊有見到USTR的葛里爾（Jamieson Lee Greer）大使、商務部長盧特尼克（Howard William Lutnick），並做進一步高層性討論。

接著，賴士葆詢問，為什麼行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮不來備詢？顏慧欣表示，這是政府上面體制規定，整個經貿辦受國會監督，但來備詢的是副總談判代表。賴士葆駁說，沒有這樣的體制，是召委太客氣，他當召委就請楊珍妮來，不准請假，下次開會他要找楊珍妮，「問妳都不知道」。

賴士葆也問，美國對我軍售有沒有計算在貿易額內？顏慧欣說，台美計算方式不同，台美談判比較沒有接觸到這塊。外交部次長陳明祺也表示，如果是經過軍售管道，不算在貿易總額。直接軍售管道大於商售，因為軍售是對口美國國防部，所以不會算在貿易上，但我方會透過各種管道與美方說明。我方對美方軍事採購數額相當大，尤其這幾年立院通過預算有相當明顯的金額，請對方一併考量。

賴士葆也追問，總共跟美國談幾次？顏慧欣說，實體面對面4次。賴士葆再問，妳參加幾次？顏慧欣說，談判團隊視需要來支援談判小組。賴士葆則說，那他高度懷疑顏狀況外，來立法院當炮灰，什麼都不知道，瞧不起立法院，找一個不知道的來備詢，一直不回答參加幾次？顏慧欣最後才說，參加過半數以上的實體會議。

 
