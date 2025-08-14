　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人妻突被公公告白「討抱抱」腦袋當機：越想越噁心

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻自曝被公公告白。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

一名人妻在Dcard分享了一段令人震驚的遭遇，她在上班前被公公突然表白，還要求擁抱。雖然她當下拒絕未果，事後卻越想越噁心。這突如其來的事件令她陷入家庭和諧與自我保護的兩難，網友熱議中建議她蒐證自保。

人妻回憶當天經過，清晨準備出門時，她將孩子交給婆婆照顧，公公突然說有話要說。她原以為是家庭大小事，沒想到公公竟語出驚人：「爸爸好像喜歡你欸。」一番突如其來的表白讓她瞬間愣住，完全無法處理。接著公公更提出「能不能抱他一下」的要求。她多次試圖拒絕，但時間緊迫，加上擔心上班遲到，最後只好敷衍地抱了一下，隨即逃離現場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「被公公突然告白怎麼辦」。（圖／翻攝Dcard）

▲網友：「被公公突然告白怎麼辦」。（圖／翻攝Dcard）

然而，這段怪異的互動讓她一路上心情越發不安。她想向丈夫或婆婆求助，又擔心破壞家庭和平，陷入無助的情緒。人妻發文向網友求助，並質疑：「為什麼這種事會發生在我身上？」網友看完一致認為這絕非單純的「告白」，而是性騷擾，建議她必須立刻採取行動，像是搬離住所、蒐證自保，並明白這種驚慌失措是正常反應。

隨後人妻更新了自己的應對方式，她表示已開始蒐集證據，例如錄音和架設監視器，並計劃在掌握更多具體證據後再與丈夫溝通。此外，她也選擇向信任的朋友透露部分情況，並強調自己會全力保護自己和孩子。這段經歷展現家庭的微妙衝突，也觸發了網友們對女性如何在家庭中自保的深刻討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普強勢接管華府！　國民兵今晚起24小時全天候駐守市區
「仁川女神」突PO性感照　邊荷律急留言穿衣服
人妻出軌神秘男激戰日租套房：你全身我都用光了
薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力、氣場強」
楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性
7/31全台手機大斷訊　中華電信「補償方案」出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

人妻突被公公告白「討抱抱」腦袋當機：越想越噁心

7萬粉女網紅被控私吞報名費　WULOP Taiwan緊急喊卡

館長深圳直播嘆雙B價差大　當地人曝換車像買菜

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳快閃「太平洋高壓」接手　週日2地區雨變大

楊柳海警8點半解除　7縣市炸豪大雨、高溫飆破36℃

快訊／楊柳陸警解除　今4縣市部分地區停班課、10校停課

楊柳二次登陸！ 小鋼炮「帶一大坨雨」6天飆車到廣東

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

【還是換你扛吧】颱風中撐傘堅強挺進...直到雨傘投降的那一刻QQ #高雄

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

人妻突被公公告白「討抱抱」腦袋當機：越想越噁心

7萬粉女網紅被控私吞報名費　WULOP Taiwan緊急喊卡

館長深圳直播嘆雙B價差大　當地人曝換車像買菜

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳快閃「太平洋高壓」接手　週日2地區雨變大

楊柳海警8點半解除　7縣市炸豪大雨、高溫飆破36℃

快訊／楊柳陸警解除　今4縣市部分地區停班課、10校停課

楊柳二次登陸！ 小鋼炮「帶一大坨雨」6天飆車到廣東

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

趙露思怒控6年前「遭關廁所辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

川普強勢接管華府！　國民兵今晚起24小時全天候駐守市區

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

全國首例公開拍賣USDC穩定幣！　士林分署流程一次看

一個關鍵步驟幫內臟減肥　身體也會變年輕

人妻突被公公告白「討抱抱」腦袋當機：越想越噁心

川普：若與普丁峰會順利　盼立刻加入澤倫斯基召開3方會議

醫療缺工AI補！　台廠打造AI醫療新神山

中美關稅休兵能讓美線運價大漲嗎　攬貨業多數認為不可能

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

生活熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

LIVE／楊柳「降級輕颱」本島脫離暴風圈

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

小鋼炮楊柳飆車　甩雨紫爆！

楊柳沒力轉輕颱　下周低壓水彈雨變天

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

士林夜市滿血復活！驚人改動觀光客看呆

楊柳過山非常猛　竟讓北台灣吹一天強風

快訊／楊柳陸警解除　今4縣市部分地區停班課、10校停課

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

趙露思假公益事件又反轉！

登台7年「珍寶海鮮」8/31後撤出台灣

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

LIVE／楊柳「降級輕颱」本島脫離暴風圈

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面