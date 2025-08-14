人妻突被公公告白「討抱抱」腦袋當機：越想越噁心

▲人妻自曝被公公告白。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一名人妻在Dcard分享了一段令人震驚的遭遇，她在上班前被公公突然表白，還要求擁抱。雖然她當下拒絕未果，事後卻越想越噁心。這突如其來的事件令她陷入家庭和諧與自我保護的兩難，網友熱議中建議她蒐證自保。

人妻回憶當天經過，清晨準備出門時，她將孩子交給婆婆照顧，公公突然說有話要說。她原以為是家庭大小事，沒想到公公竟語出驚人：「爸爸好像喜歡你欸。」一番突如其來的表白讓她瞬間愣住，完全無法處理。接著公公更提出「能不能抱他一下」的要求。她多次試圖拒絕，但時間緊迫，加上擔心上班遲到，最後只好敷衍地抱了一下，隨即逃離現場。

▲網友：「被公公突然告白怎麼辦」。（圖／翻攝Dcard）

然而，這段怪異的互動讓她一路上心情越發不安。她想向丈夫或婆婆求助，又擔心破壞家庭和平，陷入無助的情緒。人妻發文向網友求助，並質疑：「為什麼這種事會發生在我身上？」網友看完一致認為這絕非單純的「告白」，而是性騷擾，建議她必須立刻採取行動，像是搬離住所、蒐證自保，並明白這種驚慌失措是正常反應。

隨後人妻更新了自己的應對方式，她表示已開始蒐集證據，例如錄音和架設監視器，並計劃在掌握更多具體證據後再與丈夫溝通。此外，她也選擇向信任的朋友透露部分情況，並強調自己會全力保護自己和孩子。這段經歷展現家庭的微妙衝突，也觸發了網友們對女性如何在家庭中自保的深刻討論。