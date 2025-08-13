全球智慧型眼鏡市場銷量暴增110%　Meta獨占鰲頭搶7成

記者蘇晟彥／綜合報導

根據Counterpoint《全球智慧眼鏡機型出貨量追蹤》報告，2025年上半年全球智慧眼鏡市場出貨量較去年同期成長110%，主要受Ray-Ban Meta智慧眼鏡的強勁需求帶動，加上小米、TCL-RayNeo等新進品牌的加入，推升市場快速成長。

▼智慧型眼鏡市場出貨量暴增，成為科技公司追逐的新戰場。（圖／翻攝自Meta）





2025年上半年，AI智慧眼鏡佔整體出貨量的78%，高於2024年上半年的46%及2024年下半年的66%，成長主要來自Ray-Ban Meta AI眼鏡的市場主導地位。AI智慧眼鏡出貨量年增超過250%，遠高於整體市場的增速。

Counterpoint資深分析師Flora Tang指出：「今年上半年全球電子裝置關稅危機，對智慧眼鏡市場的影響相對有限，主要品牌及其製造夥伴目前仍能有效應對。儘管市場上有新產品推出，Meta在全球智慧眼鏡市場的市佔率仍於2025年上半年提升至73%。同期Ray-Ban Meta AI眼鏡的出貨量年增超過200%，反映出市場需求旺盛，以及Luxottica擴大產能的成效。Luxottica在Meta的成功中扮演關鍵角色，不僅能快速擴產，還透過增加款式選擇延長產品生命週期，並推動零售銷售。根據Counterpoint Research的通路追蹤數據，Luxottica旗下包括Ray-Ban門市、Sunglass Hut及LensCrafters在內的線上與線下零售網絡，占了產品銷售的重要比例。」

談及市場動態時，Flora表示：「除了Meta，中國品牌TCL-RayNeo（RayNeo V3系列）、小米（首款小米AI眼鏡）、雷神科技（AURA智慧眼鏡）以及Kopin Solos（AirGo V系列）均在2025年上半年有出貨。其中，小米AI眼鏡成為全球智慧眼鏡市場的黑馬，雖然在上半年僅開賣約一週，仍躋身全球銷量第四、AI智慧眼鏡銷量第三，主要受中國科技愛好者與米粉的熱烈支持。Counterpoint Research預期小米將在未來幾個月透過OTA(Over The Air)與軟體更新持續優化產品性能。」

Counterpoint分析師Akshay RS則指出：「智慧音訊眼鏡（Smart Audio Glasses）市場在2025年上半年呈現下滑趨勢，主要原因在於AI智慧眼鏡具備更多進階功能，如拍照錄影、圖像與物體識別、百科問答、即時翻譯等，逐步吸引原本用戶轉向升級。此外，Counterpoint Research觀察到，中國廠商如小米AI眼鏡與阿里巴巴的Quark AI眼鏡（仍處於商用前階段）正積極研發眼鏡支付方案，旨在戶外購物與餐飲等場景中，降低使用者對智慧型手機的依賴。」



在Ray-Ban Meta AI眼鏡的帶動下，北美、西歐與澳洲等已上市地區在全球智慧眼鏡出貨中保持領先。2025年第二季，Meta與Luxottica進一步將銷售版圖拓展至印度、墨西哥及阿拉伯聯合大公國，成功推升當地市場占比。

自2025年下半年起，市場將迎來更多AI智慧眼鏡新品，包括Meta與阿里巴巴的全新機型。Meta近期發表的Oakley Meta眼鏡，相較Ray-Ban Meta AI眼鏡具備更長續航力與更佳影片拍攝品質，鎖定運動及健身族群，並獲得市場正面回饋。Counterpoint Research預期Meta將在Meta Connect活動上推出更完整的產品陣容，進一步加速成長

Counterpoint Research同時觀察到，Apple亦正積極布局該領域，並著手開發其首款AI智慧眼鏡。

在核心處理晶片方面，高通近期推出升級版旗艦智慧眼鏡SoC AR 1+ Gen 1，體積縮小26%、功耗降低7%，有助於實現更輕薄設計與更長續航時間。同時，中國晶片廠商如全志科技也正切入市場，推出適用於平價智慧眼鏡的SoC解決方案。

受市場動能與新進品牌持續湧入的推動，Counterpoint Research已上調2025與2026年的智慧眼鏡市場預測，並預計2024年至2029年間市場年複合成長率（CAGR）將超過60%。這一高速成長將惠及整個生態系，包括智慧眼鏡OEM、處理器供應商、ODM/EMS合作夥伴、音訊/電池/結構件供應商，以及傳統眼鏡零售通路。

Counterpoint將智慧眼鏡定義為將電子元件整合至傳統眼鏡中的可穿戴計算裝置，超越普通眼鏡的「智慧」功能。廣義來說，任何具備上述特性的裝置皆可歸類為智慧眼鏡。然而，在較狹義的定義下，智慧眼鏡通常不包含AR功能，搭載透視顯示與光學系統的設備則歸類為AR眼鏡。Counterpoint Research報告所指的智慧眼鏡，特指無透視顯示及光學元件的產品。

