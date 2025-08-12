　
3幅台灣旅遊廣告登首爾地鐵！部落客「看了心酸」批：不捨被看輕

首爾地鐵站的3幅台灣廣告曝光。這張阿里山小火車，部落客直言：「對韓國人來說可能只是一台顏色可愛的通勤工具。」（翻攝自臉書 @不奇而遇 Steven & Sia）

▲這張阿里山小火車，部落客直言：「對韓國人來說可能只是一台顏色可愛的通勤工具。」（翻攝自臉書 @不奇而遇 Steven & Sia）

圖文／鏡週刊

不少韓星熱愛來台開唱或旅遊，「台灣感性」甚至成為網路熱詞。然而，旅居韓國的台灣部落客「不奇而遇 Steven & Sia」最近卻在首爾站地鐵看到一整面台灣旅遊廣告時，心情意外沉重。

廣告上放了3張代表台灣的照片：阿里山小火車、一間寺廟，以及一碗芒果冰。本該展現台灣魅力，卻讓他們直言「安全到沒有記憶點」。

他們指出，阿里山小火車對韓國人可能只是顏色可愛的通勤工具；寺廟連他這個台灣人都認不出來；芒果冰更是比韓國雪冰小一圈、色澤暗一階，看起來毫無清涼感。

另一張芒果冰照片，因色澤調整問題，讓「連清涼感都弱了半拍」。（翻攝自臉書 @不奇而遇 Steven & Sia）

▲另一張芒果冰照片，因色澤調整問題，讓「連清涼感都弱了半拍」。（翻攝自臉書 @不奇而遇 Steven & Sia）

他們也批評，台灣住宿和物價近年節節高升，觀光推廣卻依舊保守，「在一個外國旅客最多經過的地方，只端出這幾道『安全牌』」。

不少網友看了也搖頭：「這文宣太爛」、「好歹放平溪天燈或夜市」、「台灣不輸韓國，但行銷真的慘」、「觀光局可以砸錢請專業的做酷一點的文宣嗎」、「真的…沒有廣告到台灣觀光的重點…」。

此外，關於其中一張照片中的寺廟，有網友把圖片丟給ChatGPT詢問「這是台灣哪間廟」，沒想到它給的答案竟然是：「這張照片中的廟宇其實不是台灣的真實廟，是經過合成或美化的形象廣告。」讓該網友驚呼「有夠瞎…難不成真的不是真實的廟？????」；然而也有網友出面幫忙解答：「那是高雄三鳳宮唷！高雄蠻有名的。」

疑似是位於高雄的三鳳宮，讓身為台灣人的Steven & Sia一度看不出是哪座廟宇。（翻攝自臉書 @不奇而遇 Steven & Sia）

▲疑似是位於高雄的三鳳宮，讓身為台灣人的Steven & Sia一度看不出是哪座廟宇。（翻攝自臉書 @不奇而遇 Steven & Sia）

Steven & Sia最後說，自己並非不愛台灣，而是捨不得這樣的台灣被看輕，「因為它值得被看見的，不是只有3張照片能裝下的風景」「我們明明有夜市的煙火味、巷口早餐的鹹香、蘭嶼的海和花東的風，卻用那些安全到沒記憶點的讓人轉頭就忘」。


※本文版權所有，非經授權,不得轉載。

