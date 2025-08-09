　
大陸 大陸焦點 特派現場

首登那達慕大會！　原住民十族共舞擄獲滿場掌聲

▲▼2025烏蘭察布市第十四屆「草原之旅」那達慕開幕式，首度邀請台灣青年與原住民帶來熱場表演。（圖／記者陳冠宇攝）

▲烏蘭察布市那達慕大會首度邀請台灣原住民登台表演。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／烏蘭察布報導

2025烏蘭察布市第十四屆「草原之旅」那達慕開幕式，昨（8）日在內蒙古四子王旗格根塔拉草原旅遊景區舉行，首度邀請台灣青年與原住民帶來熱場表演，現代與傳統舞蹈驚豔觀眾，擄獲滿場掌聲，也成為台灣原住民與大陸蒙古族的文化交流盛宴。

「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營正在進行，團員昨日受邀參加烏蘭察布市那達慕大會，且列於第一順位進行熱場表演。兩位台灣青年演奏及舞蹈《青花瓷》，台灣十族原住民則以《原心．蒙地》為主題呈現傳統舞蹈。

那達慕大會為蒙古族的傳統體育活動形式，是草原上一年一度的盛會。「那達慕」是蒙古語「娛樂」或「遊戲」之意，還可以表示豐收的喜悅之情。本屆烏蘭察布那達慕大會將舉辦搏克（摔跤）、賽馬、射箭、沙嘎（蒙古族投擲遊戲）等競賽活動。

▼2025烏蘭察布市那達慕開幕式，現場座無虛席。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2025烏蘭察布市第十四屆「草原之旅」那達慕開幕式，首度邀請台灣青年與原住民帶來熱場表演。（圖／記者陳冠宇攝）

談及登台表演的感受，來自太魯閣族的古先生直呼「很興奮」。他說，實際走到舞台上，發現大家的熱情不滅，讓他覺得既溫馨又感動，他很感謝有這次機會，不只是坐在舞台下領受，而是在舞台上（與觀眾）互相給予回饋。

「我覺得用舞蹈、用我們的歌聲，去喚醒彼此共同的頻率，我覺得我們都一樣」，古先生直言，「我覺得很棒，如果下次有機會還會想再回來」。

古先生分享，在後台準備時，原住民和蒙古族朋友進行交流，看看彼此衣服都覺得新奇，雙方也聊了許多，「我覺得（雙方）其實真的沒有不一樣，在後台大家都很像一家人，很親切、很和善」。

▲▼2025烏蘭察布市第十四屆「草原之旅」那達慕開幕式，首度邀請台灣青年與原住民帶來熱場表演。（圖／記者陳冠宇攝）

▲「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營團員參加那達慕大會。（圖／記者陳冠宇攝）

當被問及，台灣各族原住民同台表演，展現何種精神？同為太魯閣族的何小姐認為是「自我認同」，她說，即使是不同民族，但大家都對自己的民族感到驕傲，「所以我相信在舞台上看得到我們所有人都還蠻有自信」。她另提及，自己也很喜歡蒙古族展現出對民族的自我認同。

儘管首登那達慕舞台，現場氣氛卻緩和了表演的緊張情緒。何小姐說道，原住民一上場，每個人都是歡呼聲，「那個感覺其實不陌生，就會覺得好像不是那麼緊張，就不用怕」，「可能所有膽怯都留在台下了」。她也坦言，表演結束時再度響起的歡呼聲，讓她感動到有點想掉淚。

▲▼2025烏蘭察布市第十四屆「草原之旅」那達慕開幕式，首度邀請台灣青年與原住民帶來熱場表演。（圖／記者陳冠宇攝）

▲兩位台灣青年表演《青花瓷》舞蹈。（圖／記者陳冠宇攝）

表演《青花瓷》舞蹈的劉小姐表示，自己過往都在劇場、劇院裡面跳舞，是看不到天空的，今天則可見天空、月亮，「什麼都好美，覺得我也要很美」。

談到演出心得，劉小姐分享，「我覺得最多是感動，因為在這麼大舞台上很慌」，但是當她走向舞台的時候，身邊每個人都對著她微笑、點頭，「我覺得那個微笑、那個點頭就夠了，信心一直被累積起來」。

本次「草原之約 青春交響」活動由大陸全國台聯和星雲文化教育公益基金會主辦、內蒙古自治區烏蘭察布市台辦承辦，共58位台灣原住民與青年參與活動。

▼烏蘭察布市那達慕開幕式於四子王旗舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2025烏蘭察布市第十四屆「草原之旅」那達慕開幕式，首度邀請台灣青年與原住民帶來熱場表演。（圖／記者陳冠宇攝）

