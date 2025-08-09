韓籍啦啦隊「台語互嗆」！南珉貞一巴掌打爆趙娟週　超狂影片爆紅

▲韓籍啦啦隊火爆互嗆，南珉貞一巴掌打趙娟週，笑翻全網：我聽了什麼。（圖／翻攝自Instagram／taiwanbeer.official）



網搜小組／董美琪報導

韓籍啦啦隊人氣成員南珉貞與趙娟週（Mimi），近年相繼來台發展，不僅深受球迷喜愛，也迅速融入在地生活，被粉絲笑稱是「半個台灣人」。近日兩人受邀拍攝廣告，大膽挑戰本土八點檔台語劇風格，全程以台語互嗆，誇張的肢體與神情讓觀眾笑到不行。

影片中，南珉貞化身「大姐頭」，開場就質疑趙娟週「看到前輩不會打招呼嗎？我在台灣出道比妳早半年耶」。趙娟週則毫不示弱反擊：「甘安捏！早我半年，那粉絲怎麼還比我少？」並自豪隨便上傳跳舞短片就能吸引數百萬人觀看。

南珉貞隨即祭出「富邦三本柱」頭銜，自稱是最在地的「台妹小南」。趙娟週卻笑稱自己是「吃貨」，更像道地台灣人，還當面吐槽對方「挑食鬼」。沒想到這句話徹底點燃火藥味，南珉貞當場賞她一巴掌，趙娟週則誇張倒地，大喊「是在哈囉！」，戲劇張力十足。

兩人精準掌握八點檔的浮誇節奏與灑狗血對白，眼神、語氣到動作都毫不馬虎。廣告上線後，立刻在社群平台瘋傳，網友紛紛留言：「我聽了什麼」、「今年第一支讓我看到完的廣告」、「可以直接去演台語劇」、「是海口腔，超道地的」。

這支廣告不僅展現南珉貞與趙娟週的演技火花，也為中職「大韓援」熱潮再添話題，讓粉絲直呼還想看續集。