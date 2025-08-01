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大龍門旅遊廊帶重要節點　石門山勞工育樂中心全新推出

▲石門山勞工育樂中心重現新風貌

▲石門山勞工育樂中心重現新風貌8/1起試營運。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市龍潭區石門山的勞工育樂中心，由改制前的桃園縣政府興建，使用逾30年，設施老舊且不符需求。為活化公有資產、提升旅宿品質，市府勞動局於112年以 ROT模式（修建Rehabilitate、營運Operate、移轉Transfer）引入民間投資，由川賦商旅得標，修建好並完成旅館業登記，今日啟動試營運。

市府勞動局指出，即起試營運的勞工育樂中心，以全新打造的休閒、住宿與教育研習訓練多功能空間之全貌，重新展現給大眾，歡迎勞工團體、企業公司、市民朋友與遊客搶先體驗。

▲石門山勞工育樂中心重現新風貌

▲石門山勞工育樂中心。（圖／勞動局提供）

修建後的會館煥然一新，除提供 68間客房及大、小會議室數間與餐飲服務，也同時滿足休閒旅遊、住宿、教育訓練研習及團體活動需求。為回饋勞工朋友，勞工團體住宿每晚最低2,500元起，會議室租用7折起，桃園市民也另享有住宿9折優惠。

▲石門山勞工育樂中心重現新風貌

▲客房。（圖／勞動局提供）

勞動局表示，川賦會館依傍石門山，位於大龍門旅遊廊帶的重要節點，未來將成為遊客休憩與在地觀光的重要據點。藉由本次ROT案引入專業經營團隊，不單只是延續原勞工育樂中心的勞工教育研習、住宿等功能，更進一步結合在地觀光特色、活化老舊設施並兼具減輕財政負擔，創造公私協力三贏效益，共同見證石門山勞工育樂中心再生的新風貌。

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