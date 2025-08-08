女教練成人池教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　判國賠159萬原因曝光

▲女教練帶3歲愛女去泳池教學，女童在戲水區溺斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

3年前發生在屏東縣恆春鎮立游泳池3歲女童溺斃案件，屏東地方法院審理認為恆春鎮公所管理疏失，判賠女童父母共新台幣159萬4729元，可上訴。

判決書指出，2022年8月22日女童母親帶著3歲女兒到恆春鎮立游泳池，自己在成人池指導學員，獨留女兒在戲水區卻發生溺水，巡視的郭姓救生員未即時發現女童異狀，女童未能及時獲救，送醫搶救仍宣告不治。

女童父母認為，依教育部體育署游泳池管理規範，恆春鎮立游泳池應至少配置3名救生員，但游泳池僅有2名救生員，且其中1人還要負擔櫃台售票業務，導致案發時游泳池只有1名救生員，認為恆春鎮公所管理疏失，向法院提出國賠告訴索賠608萬2923元。

案經屏東地方法院審理，認為恆春鎮公所在游泳池救生員人力不足狀況下仍持續營運，管理缺失與事故有因果關係，但女童母親就事件也有責任，因此判賠159萬4729元，可上訴。

另外，刑事部分。陳姓泳池管理員因失職，被依過失致死罪嫌判刑1年，可上訴；郭姓救生員被依過失致死罪嫌處有期徒刑5個月，得易科罰金，緩刑2年；女童母親則緩起訴處分確定。