罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

▲罷團「剷除黑芯」。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

罷團「剷除黑芯」發言人小令不滿遭國民黨花蓮縣議會黨團揭露她的姓名、工作經驗等，今天提告違反個資法、妨害名譽等罪。國民黨花蓮縣議會黨團批，罷免行動失敗的政治報復。

國民黨花蓮縣議會黨團7月23日開記者會揭露，罷團「剷除黑芯」發言人小令（劉毓雯）具中國經商背景，批「抗中保台」是假的，靠中賺錢才是真的。

小令今天到台北地檢署按鈴控告，並接受媒體聯訪指出，以平民身分擔任公民團體發言人，卻遭國民黨花蓮黨部全黨之力攻擊，肉搜她的本名與在中國的工作經歷，未經同意揭露個人資訊，一定會堅持控告到底。

小令對國民黨花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員韓林梅、林正福、吳建志、邱光明及花蓮市代會主席楊哲灃、副主席黃達祥等7人提告涉嫌違反個資法、妨害名譽等罪，此外，透過媒體發布不實訊息，意圖打擊罷免正當性，涉違反選罷法。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天回應，小令多次在社群平台與公開發言中提及自己在中國工作的經歷，強調是文化交流、領有酬勞，參與公共政治行動卻要求「高調自己講、別人不能說」，這種邏輯不只是雙標，更是民主社會的毒瘤。

吳建志表示，小令站上政治第一線，發言帶風向、掃街助選並攻擊在野立委，如今敗選後反過頭來提告，對於提告內容毫無法律根據，是罷免行動失敗後的政治報復與言論打壓。