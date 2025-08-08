　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

▲北市罷藍團體聯合送件記者會，剷除黑芯領銜人曹興誠。（圖／記者林敬旻攝）

▲罷團「剷除黑芯」。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

罷團「剷除黑芯」發言人小令不滿遭國民黨花蓮縣議會黨團揭露她的姓名、工作經驗等，今天提告違反個資法、妨害名譽等罪。國民黨花蓮縣議會黨團批，罷免行動失敗的政治報復。

國民黨花蓮縣議會黨團7月23日開記者會揭露，罷團「剷除黑芯」發言人小令（劉毓雯）具中國經商背景，批「抗中保台」是假的，靠中賺錢才是真的。

小令今天到台北地檢署按鈴控告，並接受媒體聯訪指出，以平民身分擔任公民團體發言人，卻遭國民黨花蓮黨部全黨之力攻擊，肉搜她的本名與在中國的工作經歷，未經同意揭露個人資訊，一定會堅持控告到底。

小令對國民黨花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員韓林梅、林正福、吳建志、邱光明及花蓮市代會主席楊哲灃、副主席黃達祥等7人提告涉嫌違反個資法、妨害名譽等罪，此外，透過媒體發布不實訊息，意圖打擊罷免正當性，涉違反選罷法。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天回應，小令多次在社群平台與公開發言中提及自己在中國工作的經歷，強調是文化交流、領有酬勞，參與公共政治行動卻要求「高調自己講、別人不能說」，這種邏輯不只是雙標，更是民主社會的毒瘤。

吳建志表示，小令站上政治第一線，發言帶風向、掃街助選並攻擊在野立委，如今敗選後反過頭來提告，對於提告內容毫無法律根據，是罷免行動失敗後的政治報復與言論打壓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大規模崩塌畫面曝！　出現堰塞湖
終於好天氣！「棉被海」排隊曬太陽
全面崩盤！林昱珉僅3.1局挨兩轟失6分、防禦率破7
加工肉每天吃一口就有事　大腸癌風險上升
全紅嬋變胖遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難
柯文哲罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆怒火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

屏東萬丹閃光號誌路口又車禍　「注意常肇車禍」警語超諷刺

街友連日鬧場騷擾站務員　基隆鐵路警設機動派出所防制

超衰搶匪！黑吃黑劫走200萬「只有2張是真鈔」　還被強盜罪起訴 　

雲林工安意外！吊鷹架扯壞電線爆炸　工人下體嚴重燙傷…倒地哀嚎

台中阿北轉彎不慎！車子翻落邊坡　自行爬出脫困未受傷

不知道台灣禁止槍械！美國女帶亡父槍彈來台觀光　慘被起訴

柯文哲出庭罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆他怒火

快訊／父親節騎車外出買菜！騎士「遭水泥車輾過」　搶救無效亡

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

屏東萬丹閃光號誌路口又車禍　「注意常肇車禍」警語超諷刺

街友連日鬧場騷擾站務員　基隆鐵路警設機動派出所防制

超衰搶匪！黑吃黑劫走200萬「只有2張是真鈔」　還被強盜罪起訴 　

雲林工安意外！吊鷹架扯壞電線爆炸　工人下體嚴重燙傷…倒地哀嚎

台中阿北轉彎不慎！車子翻落邊坡　自行爬出脫困未受傷

不知道台灣禁止槍械！美國女帶亡父槍彈來台觀光　慘被起訴

柯文哲出庭罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆他怒火

快訊／父親節騎車外出買菜！騎士「遭水泥車輾過」　搶救無效亡

日女神驚喜宣布「喜嫁交往多年男友」！　甜曬親暱照：請溫暖守護

台股重回2.4萬點　營建類股脫鉤大盤跌3成

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

前職棒球星戰勝血癌　潘忠韋揭「8個月化療、2度骨髓移植」歷程

前黑澀會美眉變電商女王！　瑪菲司驚爆「大腦長1公分白點」疑退化

移工消費力驚人！　NET接手台中車站前「租金魔王」大店

躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

社會熱門新聞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

台積電內鬼懲處傳「連坐5級」　史上最嚴

工地6大車「堵死」害阿伯無法就醫　全部開罰

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男墜樓搶救無效亡

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

又見神鬼女會計　機車經銷款5年A走5千萬

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」

台鐵員工麟洛站巡查突昏倒　送醫不治

屏東千萬豪宅淪垃圾山！婦見被清光怒喊告

快訊／父親節騎車外出買菜！騎士遭水泥車輾斃

柯文哲出庭開罵　恐是1張便利貼引爆怒火

更多熱門

相關新聞

823罷免戰略調整？　何博文強調與公民同行：陸戰隊深入巷戰

823罷免戰略調整？　何博文強調與公民同行：陸戰隊深入巷戰

在726大罷免，罷團、綠營嚴重挫敗後，外界關注綠營對823後續7件罷免案態度。對此，民進黨代理秘書長何博文今（6日）受訪時強調，黨一直都是跟罷區所有公民同行，823也是如此，黨工跟重要主管也有進駐，也會組成823應援陸戰隊，會直接到社區、鄰里、巷弄宣傳，會全力協助，一起完成823這個重要的民主過程。

罷團稱選民低智商　徐巧芯回顧罷免脫序言行轟：大家覺得你才愚蠢

罷團稱選民低智商　徐巧芯回顧罷免脫序言行轟：大家覺得你才愚蠢

可以失望悲傷　但不能停止前行

可以失望悲傷　但不能停止前行

給我支持大罷免的好朋友們　寫在726之後

給我支持大罷免的好朋友們　寫在726之後

823要戰要退？王世堅籲罷團撤案　賴清德裁示：走完最後一哩路

823要戰要退？王世堅籲罷團撤案　賴清德裁示：走完最後一哩路

關鍵字：

罷團小令

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面