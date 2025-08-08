男賴在朋友家不肯走！美工刀襲警滿地是血　判刑再賠60萬

▲趙姓員警處理糾紛遇刺，噴了一地血。（資料照／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市2023年12月某日凌晨發生一起襲警案件，一名何姓男子向邱姓友人租房，後來邱男不願再讓他居住，雙方引爆口角糾紛，警方獲報到場處理，未料，何男情緒失控，竟持美工刀朝向趙姓員警的頸部、手臂攻擊，導致員警當場受傷噴了滿地血，被送往醫院救治後幸無大礙，何男遭逮依殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送、起訴，法院審理後，依殺人未遂罪判處他徒刑7年6月，民事部分，趙姓員警向何男求償110萬餘元，法院判賠60萬8千餘元。

判決指出，2023年12月4日凌晨3點13分，警方獲報，小港區學府路有民宅發生口角糾紛，洪姓巡佐及趙姓警員2人立即到場處理，40歲的何姓男子與41歲邱姓男子是前一份工作關係認識的朋友，何男近期因求職不順利，找上邱姓前同事向他租房，暫住他家中。

警方調查，邱男現經營回收食用廢油工作，於是與何男說好，幫忙工作就免付租金，原以為只是暫住，不過何男卻賴著不走，一住就是3個月，邱男不願再讓他借住，雙方引爆口角。

未料，警方處理過程中，何姓男子疑情緒失控，竟持自有的美工刀朝向趙姓員警攻擊，導致員警的右手部、臉部、嘴唇等多處撕裂傷，滿地噴血，緊急送往小港醫院救治，所幸無生命危險，警方將何男逮捕後，依殺人未遂及妨害公務等罪移送偵辦。

法院審理時，何男辯稱是一時情緒失控才持美工刀攻擊員警，沒有殺人的意思，律師也辯護稱持美工刀攻擊員警是為了逼退他，並無殺人、致人於死之犯意。

法官根據相關事證認為，何男趁員警毫無防備下，以預藏的美工刀對員警的重要部位使勁攻擊，有殺人之不確定故意，因此依殺人未遂罪判處何男徒刑7年6月，全案可上訴。

民事部分，趙姓員警向何男求償醫療費10萬8681元及精神慰撫金100萬元，法官審酌員警受傷、傷勢程度及後續影響等情狀，認為精神慰撫金以50萬元為適當，醫療費用則全部照准，因此判何男應賠償60萬8681元，全案可上訴。