大陸 大陸焦點 特派現場

淞滬會戰珍貴影像！　日軍曾懸賞15萬美元「追殺華裔攝影師」

▲王小亭拍攝的《中國娃娃》。（圖／央視新聞） 

▲王小亭拍攝的《中國娃娃》。（圖／央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

日軍在1937年的淞滬會戰中，派戰機於8月28日下午轟炸上海南站，運輸被迫中斷。全場民眾來不及逃亡，現場一片狼藉，一名嬰兒坐在月台上嚎啕大哭。一名美籍華裔攝影師王小亭拍下了這幕，並經過一番努力，將照片曝光在美國雜誌上。《央視新聞》指出，日軍當時為了追殺王小亭，還祭出15萬美元的賞金。

據《央視新聞》報導，80多年前，一張名為《中國娃娃》的照片，震驚了世界，照片的拍攝者是王小亭。1937年8月28日，日軍轟炸上海火車南站，導致無數百姓死傷，這張照片是轟炸後拍攝。

▲▼上海火車南站被日軍轟炸。（圖／翻攝自微博）

▲▼上海火車南站被日軍轟炸。（圖／央視新聞）

▲▼日軍曾懸賞15萬美元追殺這張照片的拍攝者。（圖／翻攝自微博）

央視記者曹梓表示，照片中的孩子叫王家升，當時只有一歲，他在月台上嚎哭，身上還有血，除了這個小生命，整個月台一片廢墟。

曹梓說道，「拍完照片後，王小亭發誓，一定要將它寄出去，他突破重重困難，終於將照片，發表在美國的《生活雜誌》上，據說，當時有一億多人，看到了這張照片，面對這張照片，當時的日本軍方，跟電影《南京照相館》裡的情節一樣，也是極力狡辯、掩蓋事實真相。」

他接著說，「日軍說王小亭的照片是擺拍、造假，後來又說是誤炸，並且懸賞15萬美元，追殺王小亭，事實上，上海南站遠離戰區，沒有任何軍事設施，日軍的轟炸完全針對平民，他們的狡辯純屬無稽之談。」

▲▼日軍曾懸賞15萬美元追殺這張照片的拍攝者。（圖／翻攝自微博）

▲日軍卻狡辯是誤炸。（圖／央視新聞）

曹梓表示，「慶幸的是，王小亭最終躲過了這一劫，而王家升被好心人收養、長大成人。」

公開資料顯示，有許多人認為，該照片是美國民眾，從支持到反對日本侵略中國的關鍵之一。《生活雜誌》事後粗算，該照片光是當期，就有1億3千6百萬人瀏覽過，這張照片也被稱為《沒有母親的中國娃娃》（Motherless Chinese Baby）、血腥的星期六（Bloody Saturday）、上海火車站的嬰兒（The Baby in the Shanghai Railroad Station）。2003年，此照片入選《生活雜誌》主持評選的《改變世界的100幅照片》。

 

更多新聞
淞滬會戰珍貴影像！　日軍曾懸賞15萬美元「追殺華裔攝影師」

淞滬會戰珍貴影像！　日軍曾懸賞15萬美元「追殺華裔攝影師」

「中國娃娃」娃娃、貝兒近況曝光

25年前，女子演唱組合「中國娃娃」以歌曲《單眼皮女生》爆紅，成為當時華語流行音樂的代表之一。如今，成軍25年的她們再次回到舞台，展現了驚人的魅力和活力。

中國娃娃除夕演出林美秀血友病最新病況曝

南京大屠殺87週年　倖存者：父母死在面前

南京大屠殺佐證！「南京碇泊場」相冊首曝光

吳姍儒3度接下除夕節目主持棒

吳姍儒3度接下除夕節目主持棒

日軍上海火車南站王小亭中國娃娃淞滬會戰

