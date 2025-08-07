暴雨淹水！外送員「水深及腰」跋涉取餐　震撼畫面感動800萬人

▲外送員穿越水深及腰的淹水地區，去商家門口取餐。（圖／翻攝自Instagram／gloforok）

圖文／CTWANT

南韓光州廣域市7月17日出現暴雨，單日降雨量達426.4毫米，多個地區淹水，而近日網上就瘋傳一部影片，一名外送員當天照樣外送，一處商家外淹到水深及腰，他跋涉到店門外取餐，拿到東西也馬上出發；商家特地將影片上傳尋人，想向該名外送員致謝。震撼畫面迅速在韓網引發討論，很多網友感謝這些敬業的外送員。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，光州廣域市一間賣沙拉的商家「Muscle Salad」老闆3日透過社群Instagram上傳一段影片，畫面中他的店外因為暴雨淹水，一名外送員特地在水深及腰的狀況跋涉來取餐，然後一手拿著餐點、一手拿手機，走向停在高處的摩托車，出發去送餐。

老闆指出，7月17日時當地因為暴雨發生兩次淹水，第1次洪水退去後，商家才打開外送點餐服務，沒想到又發生暴雨造成店外二度淹水，水深已到一般成人腰部的位置。老闆原本想說外送員應該會等到洪水退去，才來店裡取餐，很意外一名外送員直接跋涉到店門口。

沙拉店老闆透露，上傳影片是為了找到外送員，也會將外送員當成VIP招待。因為畫面太震撼，吸引近800萬人次觀看，也迅速在網上引發瘋傳和討論，該名外送員也看到影片，並在影片底下留言，他稱當天商家外的道路因淹水封路，無法騎車進入，他才會用走的方式穿越淹水區；而當時有警察怕太危險建議他先不要去外送，但他還是馬上把餐點送到顧客手上。

外送員也表示，他只是想跟大眾說自己一切平安，還反過來稱讚商家，他們可以在店內等待自己去取餐，不用特地拿著餐點出來給他，同樣很感激他們。

延伸閱讀

▸ 獨家／樂天伙食又翻車「蒼蠅活蛆雙拼」 球員餐點爆噁爛畫面流出

▸ 年薪142k「月花6k」！他工作40年盼退休無憂 聽妻一句話夢碎

▸ 原始連結