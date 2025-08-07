　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗男修繕屋樑亂丟2噸石棉瓦廢棄物　廠商1張單據露餡恐重罰

▲苗栗縣銅鑼鄉防汛道路旁遭亂丟石棉瓦碎片，警方根據一張單據，循線查獲湯姓男子依法送辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣銅鑼鄉防汛道路旁遭亂丟石棉瓦碎片，警方根據一張單據，循線查獲湯姓男子依法送辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

廢棄石棉瓦被認定有致癌高風險，政府嚴格管制清運。苗栗縣湯姓男子日前委託廠商拆除屋樑後，竟自行將重約2噸的石棉廢棄物，偷載到後龍溪防汛道路旁任意丟棄。警方據報從現場一張貨物單據，循線查獲湯男到案，依廢棄物清理法罪嫌函送檢方偵辦。

警方說，7月26日接獲苗栗縣銅鑼鄉民報案，指中興工業區裡面、後龍溪國道高架橋下，遭不肖人士惡意傾倒廢棄石棉瓦碎片，通報苗栗縣政府環境保護局聯合稽查，確認為有害事業廢棄物後，立即啟動調查。

▲苗栗縣銅鑼鄉防汛道路旁遭亂丟石棉瓦碎片，警方根據一張單據，循線查獲湯姓男子依法送辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，初估廢棄物為拆卸的石棉瓦及一些木料，約有2噸重，現場搜尋發現遺留一張疑似廠商的貨物單據，警方循線找到廠商，得知先前受託前往公館鄉湯姓男子（53歲）住處，拆除老舊屋樑後殘留的廢棄物。

警方擴大工業區周遭路口監視器，發現湯男駕駛藍色轎車，將數袋廢棄石棉瓦碎片，載運到防汛道路旁空地丟棄。湯男供稱，因家中修繕時廠商無法代處理石棉瓦，才會自行載運棄置在銅鑼鄉高架橋下空地，警訊後依廢棄物清理法罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

▲苗栗縣銅鑼鄉防汛道路旁遭亂丟石棉瓦碎片，警方根據一張單據，循線查獲湯姓男子依法送辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣政府環境保護局指出，廢石棉瓦清運費用高昂，每1噸約5萬元，今年環境部補助加上縣府自籌共1千萬元，補助清運80噸，61人申請、抽籤正取41人；依廢法違規丟棄石棉瓦，可處1年至5年徒刑，併科1500萬元以下罰金，罰責相當重，可能還會觸犯毀損、公害污染等刑責呼籲民眾不要以身試法，清理應尋求合法途徑或廠商。

苗栗新東大橋下後龍溪移工溺水失蹤　今持續搜救

苗栗新東大橋下後龍溪移工溺水失蹤　今持續搜救

苗栗市後龍溪新東大橋下方消波塊，昨（8日）晚發生越南籍移工落水失蹤意外。數名趁休假在溪畔烤肉的移工，其中1名男移工一時興起，縱身往消波塊上方跳水，結果迅速遭湍急溪水拖捲入消波塊水底下，警消和救難協會等漏夜搜索未果。考量水勢湍急、潛水人員無法下水，今天上午繼續採打撈式搜救。

苗栗3刑警包庇槍擊案找未成年頂包！懲處出爐

苗栗3刑警包庇槍擊案找未成年頂包！懲處出爐

「百斬計劃獎」奏效！車手30萬放包包被檢舉

「百斬計劃獎」奏效！車手30萬放包包被檢舉

廂型車5乘客怪怪的...一查全是失聯移工

廂型車5乘客怪怪的...一查全是失聯移工

大安溪畔亂倒12堆廢棄物　警揪台中惡劣工程行

大安溪畔亂倒12堆廢棄物　警揪台中惡劣工程行

石棉瓦後龍溪有害廢棄物苗栗警方

