國姓鄉偏僻山路男子墜50米深崖　警消繩索垂降救回一命

▲50歲男子於國姓鄉市道136號路旁墜落50米深崖，幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名50歲中年男子於5日夜裡突然於國姓鄉偏僻山路墜下50米深崖，警消人員獲報後，經GIS轉換座標定位才找到事發地點，並以繩索垂降至深不見底的崖底，好不容易才尋獲男子，所幸尚有意識、眾人再協力將他運至地面送醫，救回一條寶貴生命。

南投縣消防局指出，5日晚間10時許接獲報案，得知國姓鄉發生墜谷案，但現場並無明顯地標或路牌、門牌，先費時約40分鐘定位後，確認為乾溝村範圍內、市道136號（前縣道136號）路邊一處山崖，119指揮中心立即派遣國姓分隊出動救災車輛3輛、警消和役男共5人前往救援。





警消人員抵達現場後，現場發現一部自小客車及拖鞋一雙，而山崖深不見底，垂直落差目測超過50米，經確認無道路可徒步抵達下方，立即架設繩索，由救助手張宥維垂降、嘗試搜尋，最後終於尋獲該男，發現其身上有部分撕裂及擦挫傷，尚有意識、對聲音有反應，立即進行SKED打包作業，上方人員後續利用繩索系統將男子成功拖拉至地面，隨後送往埔里基督教醫院。

據了解，該名男子雖為當地人，但平時長居外地、疑似有情緒困擾，為何會突然返回故鄉並在深夜墜谷，詳細原因仍待警方調查釐清。