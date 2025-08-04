高中男迷戀男師狂打電話、學校堵人　跟騷法判拘役55天

▲男高中生兩度跑到男老師任教的學校找人，男師不堪其擾提告。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南某高中男生在校期間愛慕一名任課男老師，將對方視為「天菜」、「男神」，透過LINE與書信表白，遭男師拒絕後，沒想到該生心有不甘，兩度跑到男師調任的另一所高中找人，並多次撥打學校辦公室電話，男師不堪其擾提告，台南地院審理後認定構成跟蹤騷擾行為，判男高生拘役55日，得易科罰金，可上訴。

根據判決資料指出，受害男師指出，2021年9月就開始陸陸續續收到男高中生對他噓寒問暖的LINE訊息，訊息多到造成他的困擾，且於2021年11月22日還傳告白訊息，他當下就回傳訊息拒絕對方，但對方仍一樣傳訊息騷擾，他都已讀不回，直至他知道對方已開始進行校內輔導，於2022年2月開始將對方之LINE封鎖。

但男高生為求恢復雙方聯繫，自2022年9月至2023年3月多次撥打男師新學校電話，並於2022年10月19日下午突現身該校辦公室，質問男師為何封鎖LINE，要求解封。短短一週後，該生再度現身學校，雖被教職員發現後離開，仍造成男師極大壓力。

男師向還向法院表示，該男高生甚至曾在台南林鳳營火車站守候他、隨機致電及現身學校，令同事誤會兩人可能有不當關係，讓他覺得莫名奇妙，造成極大的壓力及心生畏怖而影響他的正常生活或社會活動。

法官認定，男高生無視男師之意願感受，持續對對方進行跟蹤騷擾作為，使男師心生畏怖，並影響日常生活與社會活動而承受精神上之困擾、痛苦，且犯後仍否認犯行，亦未能徵得男師原諒，犯後態度難認良好，然念及男高生犯行時，係18歲而年紀尚輕，無犯罪前科，且非屢為犯罪而素行欠佳之徒，2022年10月26日下午進入男師學校之舉動後，未再出現對男師進行跟蹤騷擾之情狀，依《跟蹤騷擾防制法》予以裁罰。