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安娜貝爾有了新主人　靈異博物館開放指日可待

艾爾頓卡斯蒂（左）與麥特萊夫（右）宣佈他們買下了靈異博物館以及所有收藏，包括安娜貝爾娃娃本尊。（翻攝自Matt Rife官方Instagram）

▲艾爾頓卡斯蒂（左）與麥特萊夫（右）宣佈他們買下了靈異博物館以及所有收藏，包括安娜貝爾娃娃本尊。（翻攝自Matt Rife官方Instagram）

圖文／鏡週刊

安娜貝爾鬼娃近期新聞不斷，尤其是靈異調查員丹里維拉（Dan Rivera）所屬的新英格蘭心靈研究協會（New England Society of Psychic Research ），最近舉辦的巡迴展覽，結果卻發生丹不幸死亡的意外，讓人毛骨聳然。結果，連同安娜貝爾在內，華倫夫婦生前所創立的靈異博物館的所有收藏，居然傳出了新主人！

年僅29歲的喜劇明星麥特萊夫（Matt Rife），宣佈與網紅艾爾頓卡斯蒂（Elton Castee），已經買下靈異博物館的所有收藏，當然也包括大名鼎鼎的安娜貝爾鬼娃本尊。他表示至少在未來5年內，他們都會是這些物品的法定監護人，「如果你認識我，就知道我是著迷於超自然現象跟所有靈異的事物，也可能知道《厲陰宅》一直以來都是我最愛的恐怖片，因此，我非常榮幸能夠接管超自然史上最具特色的財產。」

麥特萊夫2年內靠Tik Tok爆紅，立刻開啟喜劇專場、場場爆滿，可以說聲勢如日中天。（Netflix提供）

▲麥特萊夫2年內靠Tik Tok爆紅，立刻開啟喜劇專場、場場爆滿，可以說聲勢如日中天。（圖／Netflix提供）

他提到買下這些不詳事件當中的所有物品，計畫是開放靈異博物館，讓大家參觀，也可以過夜，「這樣我們都可以親自體驗與學習這個嘆為觀止的場所，以及所有鬧鬼的歷史。」其實靈異博物館曾對外開放，當初是華倫太太所管理，但是因為所有權問題，於2019年關閉，不過依然是她的女兒茱蒂跟女婿東尼史沛拉（Tony Spera）所擁有。

其實在7月31日，交易一完成後，麥特萊夫與艾爾頓卡斯蒂，已經開了一場4小時的直播，在專人解說下從裡到外走了一圈。他們表示交易金額可以買其他的房地產，或者炒股票，「我們可以買其他地方，卻偏偏故意要買這處超自然史上最恐怖的地方，這真的不是惡作劇嗎？」其實2019年的《安娜貝爾回家囉》（Annabelle Comes Home），就是以華倫夫婦外出、靈異博物館的妖魔群起作孽的故事。不知道換了新主人以後，電影劇情會成真嗎？


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