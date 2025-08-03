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「她PO乳房X光片」吸125.5萬人觀看！高清照掀網暴動：真露骨

網紅「兔兔」分享X光片照，意外爆紅。（翻攝自Threads）

▲網紅「兔兔」分享X光片照，意外爆紅。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

一名正妹分享自己的胸部X光照片，意外掀起大票網友討論，甚至還吸引125.5萬人瀏覽，讓大票網友紛紛直呼，「好露骨的照片！」

網紅「兔兔」擁有21多萬粉絲追捧，經常分享火辣照的她，昨（2日）在Threads社群上分享自己「乳房」X光片照，照片一曝光，隨即掀起大票網友討論，甚至還吸引高達125.5萬人瀏覽、近3000人轉發。

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網紅「兔兔」分享X光片照，意外爆紅。（翻攝自Threads）

▲網紅「兔兔」的乳房X光片照。（翻攝自Threads）

大票網友紛紛直喊，「好露骨的照片」、「以前都有人說如果我有透視眼該有多好，現在有了看看吧長這樣」、「這個乳量超大杯」、「高清無碼」；但也有網友歪樓表示，「被看光光了啦」、「最下面白白的兩塊是什麼」、「有2個假體」。

事實上，乳房X光攝影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，以及發現無症狀的0期乳癌，為此國民健康署也鼓勵符合資格的國人定期接受乳癌檢查，及早發現及早治療，而今年也擴大為40歲至74歲婦女，每2年可接受1次免費篩檢。

網紅「兔兔」分享X光片照，意外爆紅。（翻攝自Threads）



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