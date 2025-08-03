南投暴雨驚見「電線桿尿尿」！網笑：原來是男的　台電示警勿靠近

▲南投縣大雨奇景，一根電線桿竟然出現湧泉，彷彿「在尿尿」。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

近日中南部持續有強降雨發生，不少縣市傳出淹水災情。而在南投縣有民眾發現，當地在暴雨中竟出現「電線桿尿尿」的神奇景象，引發不少網友熱議，笑稱「原來這電線桿是男的」。而台電也說明這個現象發生的原因，並提醒可能暗藏的風險，呼籲民眾不要好奇靠近。

有網友在臉書「南投人聊天室」轉發一段影片分享，集集山區台電公司維修線路，發現電線桿竟然出現「湧泉」。從畫面可以看到，當時現場仍在下著大雨，路面上有嚴重積水，而電線桿下方則出現一個洞，不斷有水湧出，眾人紛紛留言：「原來這電線杆是男的呢」、「電線桿尿尿奇景」、「電線桿尿急啦！水喝太多了」；但也有人指出，要小心是否有漏電的情況。

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《聯合新聞網》報導，台電公司說明，其實是因為電線桿下方有接地線孔洞，因此桿體中間呈現空心狀態。當周邊山坡地下水位高時，水就會從桿體的孔洞噴出。台電表示，雖然這個情況基本上不會危險，但難保電力設備因潮濕或電線劣化，發生漏電的風險，因此還是呼籲民眾不要好奇靠近、安全第一。



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