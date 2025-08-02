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專挑長腿荷官現場發牌！德州撲克協會被抄　52賭客驚見律師

記者邱中岳／台北報導

北市警局大安分局敦化南路派出所日前在北市光復南路地下室，查獲以德州撲克競技之名，私下卻進行賭博的賭場，還特別挑選長腿辣妹當荷官，警方7月底前往查緝，當場帶回負責人在內等15名工作人員、52名賭客，共計查扣抽頭金366萬、賭金籌碼1142萬，由於已經2度遭到警方查緝到案，恐將會面臨斷水斷電。

▲▼ 專挑長腿荷官現場發牌！德州撲克協會被抄　52賭客驚見律師 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲專挑長腿荷官現場發牌，德州撲克協會被抄。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，北市光復南路地下室的德州撲克協會，平時以協會名義招募會員，甚至還開發手機APP可以下載，提供線上儲值買籌碼，現場如果要下場參加德州撲克競技，就可以花400元參賽，並且額外以3千元台幣換取10萬元籌碼，結束後還可以透過櫃台換取現金。

▲▼昔日網紅投資德撲協會遭查緝，換人經營再出發。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲昔日網紅投資德撲協會遭查緝，換人經營再出發。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，該德州撲克協會在之前，就曾經遭到警方查緝賭博過，沒想到更換25歲的陳姓負責人後又重起爐灶，現場擺放6桌德州撲克賭桌，並且包括現場負責人在內，還有6名荷官、8名工作人員，另外還有52名賭客在現場，現場依照賭博罪將負責人、荷官以及工作人員送辦。

▲▼昔日網紅投資德撲協會遭查緝，換人經營再出發。（圖／記者邱中岳翻攝）

其餘的52名賭客，則依照《社會秩序維護法》第84條，每個人裁罰9千元，警方還發現賭客不乏律師等高知識分子，當場還查扣現金366萬，賭資籌碼1142萬，另外還有提取現金、紀錄賽事的平板電腦，16個監視器等相關證物。

▲▼昔日網紅投資德撲協會遭查緝，換人經營再出發。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，該德州撲克協會在2024年6月就曾經被警方掃蕩查緝，其中經營者是網紅「小六」、「艾倫撲克」及滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie」也因此喧騰一時，沒想到該處竟然又再度更換負責人重新營業，因是第二次查緝到案，後續恐將由市府單位進行處分。

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