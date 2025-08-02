被譽為東方「史達林格勒戰役」　常德會戰成抗戰壯烈一頁

▲常德會戰陣亡將士紀念塔。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／常德報導

抗戰期間，常德會戰被外媒譽為東方的「史達林格勒戰役」，國軍浴血奮戰、犧牲慘烈。儘管兩岸抗戰史觀有別，但湖南歷史教授仍對國軍的勇敢與貢獻給予肯定。值得注意的是，大陸國台辦官員與兩岸記者一同拜訪埋葬國軍將士的常德會戰陣亡將士紀念公墓，成為難得畫面。

2025年海峽兩岸記者湖南行聯合採訪近日展開，主題為「抗戰勝地 三湘新貌」。大陸國台辦宣傳局（新聞局）副局長兼發言人朱鳳蓮，昨（1）日率媒體團至常德市博物館參觀常德會戰展廳。

該展廳展出1941年日軍在常德發動細菌戰、1943年底常德會戰等歷史，並介紹多位國軍將士事蹟，包括守城主將、第74軍第57師中將師長余程萬，以及犧牲的彭士量、許國璋、孫明瑾、柴意新等將軍。1943年11月間，蔣介石參加開羅會議的照片也出現在展板上。

▲守衛常德城主將余程萬。（圖／記者陳冠宇攝）

根據鑽研常德會戰多年的湖南文理學院歷史系教授朱清如，該次戰役中，國軍官兵傷亡人數5至6萬；斃傷日軍人數約3萬人。其中，守衛常德城的國軍第74軍第57師官兵，參戰總人數8529人，傷亡7869人，收復常德城後僅剩321人，犧牲慘烈。

結束參觀後，朱清如接受採訪，《東森新媒體ETtoday》詢問他對國軍在常德正面戰場的評價。朱清如直言，說廣大官兵在戰事期間不害怕那是假話，但是一旦戰爭打起來，「我覺得他們還是非常非常勇敢的」。

朱清如接著提到，第74軍第57師在常德與日軍殊死搏鬥，「常德人民的記憶是深刻的」。他舉例，當時余程萬率200餘兵力突圍出城，常德陷入日軍手中，蔣介石下令將其送交軍法審判並槍斃，但常德人民卻聯名為余求情，「這個都是可以的，我認為非常勇敢，應當充分肯定、應當充分肯定」。

▲國台辦發言人朱鳳蓮率團拜訪常德會戰陣亡將士紀念公墓。（圖／記者陳冠宇攝）

離開常德市博物館之後，兩岸媒體一行來到常德會戰陣亡將士紀念公墓，並拜謁常德會戰陣亡將士紀念塔。這是抗日陣亡的國軍陸軍第74軍官兵墓地，據現場導覽員介紹，這裡葬有8名校級軍官遺骸，以及1000多名普通士兵墓塚。

朱鳳蓮也與媒體一同參訪常德會戰陣亡將士紀念公墓，聆聽講解時神情肅穆，更數度仰望紀念塔片刻。值得注意的是，國台辦官員於媒體面前公開參訪拜謁國軍將士公墓的狀況並不多見。

▼朱鳳蓮在刻有陣亡國軍將士名字的水泥碑前聽講解。（圖／記者陳冠宇攝）