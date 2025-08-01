澳門首以「危害國安」拘人　民主派老議員被控「勾連反華組織」

▲區錦新擔任立法會議員長達20年，是澳門民主派元老級人物。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門司法警察局7月30日拘捕了一名涉犯《維護國家安全法》的68歲區姓男子，並指控該男從2022年起勾連境外反華組織，提供大量煽動性資料。根據澳門媒體報導，被捕的男子就是澳門民主派的立法會前議員區錦新，他任職議員的時間長達20年，是澳門在位時間最長的議員。

澳門司法警察局在新聞稿中提到，區男被發現自2022年起涉嫌勾連一境外反華組織，向該組織提供大量不實且具煽動性的資料，供其在境外及網上持續公開展覽之用。

澳門司法警察局指出，2023年新《維護國家安全法》生效後，區男繼續供該組織使用有關資料以延續活動和效果，同時亦涉嫌與多個境外反華實體長期聯繫，多次向該等實體或其所營媒體提供不實的澳門資訊以作宣傳和傳播之用，藉此引起澳門居民甚至不明真相的各國民眾對我國中央政府和澳門特區政府的仇恨、破壞澳門2024年行政長官選舉和引致外國對澳門採取敵對行動。

澳門司法警察局表示，根據調查所得，有強烈跡象顯示區姓嫌犯長期勾結境外敵對勢力，透過相互串通、協助他人收集或公然散佈虛假及明顯歪曲的消息等方式，單獨或共同作出行為引發他人對中央人民政府的仇恨、促成反華勢力採取對中華人民共和國及其澳門特別行政區的敵對行動，以及破壞澳門特別行政區的選舉，嚴重危害國家安全。

澳門司法警察局還說，已於7 月 31 日以違反《維護國家安全法》第十三條「與澳門特別行政區以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為」的罪名，將嫌犯移交檢察院偵辦。

區錦新原來是一名小學教師，1992年與吳國昌等人一起成立民主派團體「新澳門學社」，1993年至2001年擔任澳門市政議員，後轉任立法會議員，2005年、2009年、2013年、2017年皆順利勝選連任，直到2021年宣布不參選，結束長達20年的議員生涯。

雖然已不擔任議員，區錦新仍熱衷時政，經常在臉書上發表評論，7月28日下午的一篇貼文中，他嚴詞批評「愛國者治澳」，認為是將所有自由開放陣營的參選隊伍都扣上「非愛國者」的帽子，全部一律DQ（取消資格）。

區錦新更指出，偏偏這些被定義為「非愛國者」的人，卻是在議會中或在社會上最能針砭時弊、最大膽敢言、最為民請命的一群，「DQ他們，就讓廣大選民感到自己在政治上的選擇權遭到剝奪。讓他們在『議會選舉』中無人可選。」