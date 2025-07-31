台中牛肉麵名店惡火奪2命　鐵窗、廣告帆布阻救援...爺孫死因曝

▲台中知名牛肉麵店火警釀2死，檢查官何昌翰今天下午相驗釐清死因。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽、許權毅、游瓊華／台中報導

台中太平在地20年、知名的珍將牛肉麵店今天清晨傳出火警，奪走謝姓一家爺孫2命，今天下午檢察官何昌翰分別到803醫院以及中國附醫相驗2具遺體，釐清死因，謝家二兒子也強忍悲痛到場認屍。初步相驗結果也出爐，謝家老闆以及2歲孫女都因為濃煙造成吸入性灼傷、一氧化碳中毒合併缺氧窒息，導致呼吸衰竭死亡。

台中市消防局今天清晨6點5分接獲通報，太平珍將牛肉麵發生火災，消防人員趕到現場時，一樓已經全面燃燒，火舌也同步往上竄。謝家人家中雖有安裝住警器，提醒謝家火警發生，謝家人還曾撥打電話向外求援，但疑似火勢太猛烈，加上2樓陽台不僅裝了鐵窗封死，還有廣告帆布，阻斷逃生。

▲珍將牛肉麵店清晨6點傳出火警，屋主一家雖有住警器提醒，但受困二樓被鐵窗、廣告帆布阻斷逃生。（圖／記者游瓊華翻攝）

消防人員抵達現場時，發現一家5口都躲在2樓房間，阿嬤緊緊摟住兩名孫子護命，但1歲男孫、2歲女孫以及謝家老闆被發現時，都無生命跡象，全部送往醫院救治，其中2歲孫女以及謝家老闆仍宣告不治。謝家老闆娘以及兒子、1歲男孫目前都還在加護病房救治中。

據悉，謝家二兒子成家在外，昨(30)日晚間才將孫子、孫女送回阿公、阿嬤家過夜住，謝家老夫妻才要享天倫樂時，未料一場惡火奪走兩條性命。台中市長盧秀燕今天也受訪表示，初步判斷起火點疑似在一樓備料區，但詳細原因還有待進一步調查。